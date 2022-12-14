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Чтобы возродить село: в Черкасской области людям предлагают жилье "за спасибо"

Под Черкассами предлагают бесплатное жилье украинцам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Житель села Ивковцы Черкасской области Назар Лавриненко предлагает переселенцам бесплатное жилье. Когда-то он приобрел здесь несколько пустых домов, а теперь хочет возродить село казацкого края.

О поступке мужчины рассказали в сюжете "Суспільного".

Село практически вымерло

Как рассказал Назар, когда-то в селе проживало около 700 человек и кипела жизнь, а сегодня он один из полусотни людей, кто здесь остался.

Здесь есть около 20-30 дворов, где все дома покинуты. Некоторые из них Назар купил несколько лет назад. Теперь готов их отдать переселенцам за спасибо.

Какие условия в селе

Условия в селе - неплохие. Например, в одном доме есть рабочая печь и колодец с чистой водой. Есть возможность заготовить дрова и обогреть дом. В другом доме также могут жить переселенцы. Когда-то это был детский сад, из мебели внутри только самое главное. Также есть санузел.

В селе Ивковцы можно бесплатно жить переселенцам (фото: suspilne.tv)

Магазин с продуктами в Ивковцы доступен трижды в неделю.

"Хотелось бы, чтобы здесь были люди, которые действительно хотят жить в селе, умеющие жить в селе, желающие жить в селе. Потому что здесь есть своя специфика. Здесь привыкшим к квартирам горожанам, делать нечего", - сказал Назар.

Напомним, что киевляне на случай блекаута ищут жилье за городом.

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