Чтобы экономить на роуминге: как купить украинский номер за границей

Теперь украинский номер можно приобрести за границей.

Чтобы общаться с близкими из разных стран, вы используете роуминг. Однако такое удовольствие часто не из дешевых, поэтому наконец-то появилось решение.

Каких операторов можно подключить и как это сделать - читайте в материале Styler.

Что такое технология eSIM?

eSIM - это микрочип, расположенный на платах мобильных устройств. В Украине технологию стали использовать только в конце прошлого года операторы Vodafone, Киевстар и Lifecell.

eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Виртуальная карта позволяет владельцам использовать в одном смартфоне до 10 номеров и может работать в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах.

Кроме того, eSIM нельзя повредить, потерять или вытащить из смартфона. Это дополнительно защищает карту от злоумышленников.

Как подключить eSIM к своему смартфону?

Для того чтобы начать использовать eSIM на своем устройстве, вам нужно приобрести стартовый пакет eSim вашего оператора. Условия и цены отличаются, поэтому выбирайте в соответствии с вашими потребностями.

Следующим шагом загрузите eSim профиль в телефон через настройки.

На iOS:

Зайдите в меню "Параметры"

Нажмите "Сотовые данные"

Нажмите "Добавить сотовый план"

Отсканируйте QR-код и следуйте инструкциям на экране

На Android:

Зайдите в меню "Настройки"

Выберите пункт "Подключение"

Далее зайдите в "Диспетчер SIM-карты"

Нажмите "Добавить мобильный тарифный план"

Выберите "Добавление с помощью QR-кода"

Отсканируйте QR-код и следуйте инструкциям на экране

Теперь активируйте стартовый пакет так, как это предлагает сделать ваш оператор. Для этого просто следуйте указаниям на экране.