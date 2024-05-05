Что сделать с скорлупой освященных писанок, чтобы не осквернить символ Пасхи

Что делали со скорлупой писанок и крашанок в древности

"Скорлупы от писанок могли дать склевать курам, чтобы те имели здоровых цыплят. Их, а также кости от поросенка, которое тоже освящали на Пасху, могли закопать где-то в огороде. Предки верили, что из них вырастет цветок марена или маруна, который считался сильным оберегом от нечистой силы. А еще верили, что писанкой можно потушить пожар", - рассказала Кривенко.

Также в древности многие люди хранили скорлупы от освященных яиц вместе с крошками от паски, их держали в углу возле образов.

"Как были какие-то опасности или болезни, крошки паски ели, ими осыпали дом, или скармливали корове, чтобы та была здорова и ее ведьма не трогала", - говорит ученая.

В древности на Пасху скорлупы от первых писанок бросали в реку или другой водоем. Предки верили, что к поминальной неделе вода донесет скорлупы до покойников и они узнают, что наступил праздник воскресения Господня.

Можно ли выбрасывать скорлупу от освященных яиц

Выбрасывать скорлупу от освященных яиц считается грехом, хотя некоторые священники отмечают, что это лишь оболочка пасхального продукта, которая после освящения не становится святыней. Но если на писанке есть изображения святых, то такие наклейки лучше сжечь вместе со скорлупой.

Также можно закопать скорлупу в месте, где никто не ходит. Лучше все это сделать возле корней фруктовых деревьев - так вы еще и подживите растение, ведь в скорлупе есть много кальция.

Скорлупы от освященных писанок и крашанок можно промыть, просушить и перетереть в порошок, которым в дальнейшем можно посыпать комнатные растения, как удобрением.