Что сделать, чтобы помидоры быстрее созревали: надежный способ от огородницы

Как ускорить созревание помидоров

Чтобы ускорить созревание помидоров, нужно обрезать листья до первой кисти, чтобы куст хорошо проветривался. Достаточно будет оставить пару листиков сверху. Такое прореживание откроет доступ солнцу к плодам и они скорее созреют.

"Если на нижнем пасынке уже есть сформированные плоды, то вы их оставите. Если же там только появился цвет, то такие пасынки лучше убрать", - объясняет хозяйка.

Такое прореживание - это также самый простой способ защитить помидоры от фитофторы. Именно с нижних листочков, которые касаются земли, чаще всего начинается это заболевание. А оно развивается часто именно в июле и августе, когда идут проливные дожди.

Также нужно постоянно срывать пасынки, которые забирают в растения питательные вещества. Особенно часто это нужно делать на кустах черри, поскольку на них они активнее растут.

"После того, как завяжутся плоды, нужно обломать верхушку. Это делается для того, чтобы все питательные вещества пошли только на созревание помидоров", - объясняет огородница.

В большинстве сортов обламывать верхушку нужно в начале августа.

Что сделать, чтобы помидоры были слаще

Чтобы помидоры были слаще и созрели быстрее, их подкармливают раствором золы: 1 стакан золы + 10 литров воды.

"Настаивать не нужно. Просто насыпьте пепел в ведро с водой, тщательно перемешайте и сразу полейте растения под корень. На один куст понадобится около литра раствора", - говорит хозяйка.