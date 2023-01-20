Что женщина никогда не простит мужчине: всего шесть важных пунктов

Негативная реакция на беременность

Увы, к появлению наследника бывают готовы далеко не все мужчины. Впрочем, как и женщины. Но, когда малыш уже есть под сердцем и мама готова дать ему жизнь, услышать от партнера: "Я не хочу детей" или "Я хочу, чтобы ты от него избавилась" - как нож в спину.

Женщины такие поступки не прощают и могут отказать мужчине даже если он через несколько месяцев одумается и поменяет свое решение. Такую травму женщина никогда не забудет.

Измена

К сожалению, женщин, которые готовы простить измену мужчине, намного больше, чем мужчин, которые готовы простить такой же проступок. Однако современные женщины не готовы быть вместе с тем, кто разрушил доверие в отношениях и подло обманывает. Обычно это заканчивается разрывом.

Трусость

Если мужчина отказался брать на себя ответственность, не встал на защиту, проявил трусость и оставил женщину в критической ситуации одну - можно поставить крест на таких отношениях, так как женщина такие вещи не прощает.

Природой заложено, что мужчина - защитник. Если он не может защитить свою женщину, то ей не стоит оставаться рядом. В современной жизни нет больших хищников, от которых нужно защищать. Но полно ситуаций, в которых женщина нуждается в защите. Если мужчина ушел - это четкий сигнал, что на него нельзя опереться в трудную минуту и он не станет надежным партнером.

Сомнения в отцовстве

"А ты уверена, что он мой?" - самая идиотская фраза, которую мужчина может сказать женщине. Или же предлагать сделать генетический тест на отцовство. Для женщины такие слова звучат как прямое обвинение в неверности. То есть, она где-то там погуляла на стороне, забеременела и решила соврать мужу или постоянному партнеру. Такое не прощают, так как обвинений в таком поведении больше, чем предостаточно.

Жадность

И нет, в этом случае речь не о том, что мужчина не хочет покупать новую модель смартфона или не дает деньги на сумочку из новой коллекции модного дизайнера. Тут о жадности в житейском плане. Покупка дешевого билета в долгую поездку - отказ в комфорте. Отказ заплатить деньги за медицинскую услугу, которая значительно облегчит состояние - равнодушие к боли. "Зачем тебе вообще косметика, духи, белье?" - порой и эти вопросы тоже относятся к жадности, если эти предметы действительно необходимы.

Экономность - это хорошо, когда она действительно имеет смысл. Но, если мужчина жалеет на свою любимую женщину каждую копейку и регулярно предлагает ей все, что дешевле, но намного хуже - это прямой шаг к расставанию.

Отсутствие поддержки

Женщина будет счастлива с мужчиной, когда он ее поддерживает. Она хочет поставить карьеру на паузу и заняться малышом - он возьмет на себя материальный вопрос. Она хочет получить второе образование - он окажет ей поддержку.

А вот постоянные упреки за то, что не обслужила, не приготовила обед, не погладила рубашку или в стиле: "От чего ты устала, ты же с детьми дома сидишь!" или "Нет, я не буду сидеть с ребенком, это твоя обязанность", "Зачем тебе образование, если ты дома сидишь?", "Нет, тебе не нужны права на вождение авто" - все это четко указывает женщине, что она находится рядом не с партнером, а с деспотом. Без поддержки мужчины она станет несчастна и ему этого никогда не простит.