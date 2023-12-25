ua en ru
Пн, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что сейчас происходит с метро на Виноградарь (фото и видео)

Киев, Понедельник 25 декабря 2023 10:44
UA EN RU
Что сейчас происходит с метро на Виноградарь (фото и видео) Что сейчас со строительством метро на Виноградаре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Строительство метро на Виноградарь приостановилось. Метростроевцы вырыли только один тоннель между "Сырцем" и "Мостицкой".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блоггера Kotofey.

Что сейчас происходит с метро на Виноградарь

Блогер совершил экскурсию на метрострой и сказал, что сейчас все в состоянии простоя.

"Другими словами: оборудование не эксплуатируют, работы не ведут, он просто стоит, дожидаясь своего времени, пока строительство снова возобновят ", - сообщил он.

Блогер показал, что в тоннеле на перегонном участке между "Сырцом" и "Мостицкой" отсутствуют рельсы для движения поездов, а по бетонным кольцам стекают грунтовые воды. В результате на полу сформировался небольшой ручеек.

Что сейчас происходит с метро на Виноградарь (фото и видео)Что происходит в метро на Виноградаре (Скриншот)

Kotofey продемонстрировал на видео, как постоянно заливает грунтовыми и дождевыми водами открытую монтажную шахту по ул. Стеценко, которую строители вывели вверх на участке от станции "Сырец" в направлении Виноградаря. По его словам, это не критично.

Что сейчас происходит с метро на Виноградарь (фото и видео)Строительство метро на Виноградаре приостановлено

В тоннеле в направлении "Мостицкой" некоторые специальные болты-крепления бетонных колец надежно не прикручены, и их легко вынуть из отверстий даже руками.

В общем, получается, что сейчас проложен только один тоннель для движения поездов от "Сырца", но он не обустроен рельсами.

Как мы писали ранее, в Киеве закроют на ремонт еще две станции метро.

Кстати, смотрите, как выглядит затопленный участок метро Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
метро Киев