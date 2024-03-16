Что есть на завтрак: полезные продукты и быстрые блюда с ними
Завтрак - важная часть нашего рациона и дня, он обеспечивает необходимыми микроэлементами и энергией. Однако часто на приготовление сложного блюда нет ни времени, ни желания.
О том, что следует употреблять на завтрак, и что не потребует много усилий для приготовления, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Healthline, CNBC.
Полезные вещества в продуктах на завтрак
Сбалансированный завтрак содержит полезные жиры, белки, медленно перевариваемые углеводы, а также витамины и минералы, которые есть в овощах и фруктах.
Белки необходимы для образования и восстановления тканей организма, транспортировки и хранения питательных веществ, а также для обеспечения энергии.
Углеводы - основной источник энергии. А клетчатка - это тип углеводов, способствующий пищеварению.
Жиры также снабжают энергией, кроме того, помогая организму усваивать некоторые витамины. Многие мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры содержатся в орехах, авокадо и оливковом масле - поэтому эти продукты отличные ингредиенты к утреннему блюду.
Добавление в завтрак нижеперечисленных продуктов или их сочетание дает заряд энергии, необходимый для того, чтобы чувствовать себя бодрыми в течение всего дня.
Что можно употреблять на завтрак
Овсянка - хороший источник минералов, углеводов и клетчатки, а также белков и жиров.
Миндальное масло - источник жиров, антиоксидантов, железа, содержит кальций и витамин Е.
Яйца - снабжают организм белком и полезными жирами.
Греческий йогурт - источник пробиотиков, которые важны для здорового кишечника.
Папайя - кроме клетчатки и антиоксидантов, содержит витамины А и С.
Семена льна - содержат много растворимой клетчатки, которая помогает замедлить пищеварение и снизить уровень сахара в крови.
Ягоды - голубика, клубника, малина и ежевика - содержат много антиоксидантов, клетчатки и витамина С.
Семена чиа - отличный источник клетчатки, улучшает состояние нервной системы и оказывает противовоспалительное действие.
Авокадо - предлагает широкий спектр питательных веществ, включая полезные жиры, витамины и минералами.
Кокос - содержит преимущественно жиры, но также важные минералы и витамины группы В.
Авокадо - чрезвычайно полезный продукт (фото: Freepik)
Простой и полезный завтрак - основные блюда
Салат на завтрак
Это довольно быстрый и простой для приготовления вариант. Можно соединить листовую зелень, например шпинат в вареном или сыром виде, с яйцами, которые можно готовить разнообразными способами.
Салат с яйцом - простой и питательный завтрак (фото: Freepik)
Цельнозерновые хлопья с фруктами или ягодами
Быстрое утреннее блюдо снабдит углеводами, белками, жирами и минералами.
Вафли с ореховым или миндальным маслом, фруктами или ягодами.
Такой завтрак богат жирами, антиоксидантами и минералами - и к тому же вкусен. Для большей питательности можно полить вафли медом и посыпать сверху семенами чиа.
Вафли с миндальным маслом и ягодами снабжают жирами и минералами (фото: Freepik)
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