Что едят малазийцы, чтобы быть всегда в форме: вы удивитесь, насколько все просто

Что такое малайзийская здоровая тарелка

Малайзийская здоровая тарелка (MHP) - это руководство по одноразовому приему пищи, разработанное Министерством здравоохранения Малайзии.

Он превращает диетические рекомендации из пищевой пирамиды в ежедневные блюда, показывая пропорции каждой группы продуктов, которые следует потреблять во время одного приема пищи.

Стоит придерживаться такого принципа: представьте свою тарелку, разделенную на три части, половину наполните овощами и фруктами, одну четверть углеводами, а остальные - белком.

Малайзийская здоровая тарелка (фото: Ministry of Health Malaysia)

Овощи и фрукты

Это должны быть яркие цвета овощей и фруктов, они должны составлять половину тарелки, занимая центральное место.

Это основывается на многочисленных преимуществах овощей и фруктов для здоровья. Все потому, что такие продукты наполнены витаминами, антиоксидантами, минералами и клетчаткой, которые играют жизненно важную роль в поддержании общего состояния.

Например, они могут повысить иммунитет, помочь пищеварению, уменьшить риск ожирения и минимизировать риск хронических заболеваний, включая диабет, болезни сердца и некоторые виды рака.

Красные овощи и фрукты, такие как красный перец и арбуз, являются хорошими источниками элаговой кислоты и ликопина (антиоксидант), которые могут снизить риск рака.

Особой популярностью среди малазийцев при похудении пользуются папайя. Это продукт с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки способствует пищеварению благодаря своему ферменту папаину. Кусочек папайи после еды может помочь вам почувствовать удовольствие, одновременно поддерживая естественные процессы сжигания жира в организме.

С другой стороны, листовые овощи, такие как горчица салатная и шпинат, богаты витамином К, который полезен для здоровья костей. Синие или фиолетовые варианты, такие как черника и баклажаны, наполнены антоцианами, мощными антиоксидантами, полезными для здоровья мозга и болезней сердца.

Углеводы

Углеводы должны занимать одну четверть тарелки, поскольку они могут расщепляться на глюкозу и стать основным источником энергии.

Помимо подпитки физической активности и надлежащей работы органов, углеводы жизненно важны для контроля уровня сахара в крови и метаболизма инсулина, холестерина и жиров.

Такие продукты, как хлеб на закваске, овес, коричневый рис, цельнозерновое печенье и крахмалистые овощи - картофель и батат, являются отличным выбором для включения сложных углеводов в рацион.

Белок

Чтобы ваш организм использовал белки, они должны быть метаболизированы до простейшей формы - аминокислот. Организм использует аминокислоты для построения и восстановления таких тканей, как мышцы, кости, кожа и волосы.

Аминокислоты также используются для производства ферментов, гормонов и антител, которые имеют решающее значение для общего здоровья и благополучия.

Белки животного происхождения являются полноценным источником белка, содержащим все незаменимые аминокислоты, которые можно получить только с пищей. Курятина, рыба, яйца и молочные продукты являются одними из источников белка.

Однако некоторые животные белки, такие как обработанное мясо и красное мясо, могут содержать много насыщенных жиров и холестерина. При чрезмерном потреблении это может повысить риск таких проблем со здоровьем, как гипертония и инсульт.

Фасоль, бобовые, соевые продукты (тофу, темпе, эдамаме), цельные зерна, семена и орехи являются источниками пищи, богатыми растительными белками.

Частый ингредиент малайской кухни

Белакан часто является важным ингредиентом малайской кухни. При его использовании желательно избегать добавления дополнительной соли в блюда. Белакан достаточно соленый сам по себе, и его лучше всего использовать как заменитель соли.

Достижение более здорового образа жизни в Малайзии предполагает внесение небольших, но весомых изменений в пищевые привычки и диету. Умеренность является ключевой частью малайских ценностей, а баланс между богатством малайской культуры и внимательным подходом к ингредиентам и способам приготовления является основой питательной и сбалансированной диеты.