Что известно о премьерном 3 сезоне "Бриджертонов": события заставят нервничать и восхищаться
История семьи Бриджертонов, которая разворачивается в Лондоне альтернативной эпохи Регентства, покорила зрителей еще в 2020 году своей красотой, историями любви и интригами. Теперь зрителей ждет не менее увлекательный третий сезон.
РБК-Украина (проект Styler) собрала интересную информацию о новом сезоне и готова поделиться с вами.
В ходе подготовки материала были использованы следующие источники: Netflix, трейлеры нового сезона и комментарии актеров.
Чего ждать от нового сезона "Бриджертонов"
Уже в этом месяце зрителей ждет третий сезон, который расскажет историю еще одного брата из семьи Бриджертонов.
Семейство Бриджертонов является частью британской аристократии и уважаемым, любящим и сплоченным кланом, располагающим среди высшего общества.
Этот сезон рассказывает нам подробнее о леди Вислдаун, которая пишет обзоры светских раутов и подталкивает общество к сплетням. Она не боится даже королевы Шарлотты.
Основная сюжетная линия будет разворачиваться вокруг персонажей Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон.
Согласно сюжету книги, Колин возвращается из долгого путешествия и видит подругу своего детства, Пенелопу, в совершенно новом свете. Но сблизиться паре мешают тайны, которые они скрывают друг от друга.
"Настало время для Колина и Пенелопы… Вместо того, чтобы топтаться на месте, мы решили добавить эту динамику в их сезон. Нам показалось, что это был идеальный момент для начала", - сказала шоуранерша третьего сезона Джесс Браунелл в интервью для Variety.
Кадр из сериала "Бриджертоны"
И куда новый сезон без новых персонажей. В третьей части истории Бриджертонов, появляется новая героиня - молодая вдова, леди Тилли Арнольд. Ее образ воплотит актриса Анна Нью, самая известная по роли в сериале "Черные паруса".
Итак, сезон обещает быть очень романтичным, красивым и богатым неожиданными сюжетными поворотами, которые очаруют зрителей и не оставят спокойными.
Когда ожидать третий сезон "Бриджертонов"
Третий сезон сериала выйдет на Netflix уже в этом месяце. Премьера первых четырех эпизодов состоится 16 мая, а остальные - 13 июня.
Кадр из сериала "Бриджертоны"
Какими были прошлые сезоны "Бриджертонов"
Напомним, что в первом сезоне шоу от Netflix экранизировали книгу "Герцог и я", в основе второго - "Виконт, который меня любил".
Сюжет первого сезона касался старшей дочери семьи Дафны, которая пыталась найти себе мужа в начале 1800-х годов.
Романтическая история насколько увлекла зрителей, что в 2022 году вышел второй сезон, сюжет которого касался уже личной жизни молодого виконта Бриджертона.
А в мае 2023 появилась отдельная история, посвященная королеве Шарлотте, которая растопила сердца миллионов зрителей и заставила поверить в настоящую любовь сквозь все преграды.
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