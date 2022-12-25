Что происходит с вами после маленькой дозы алкоголя: ученые ошеломили заявлением

Что показало исследование

О влиянии алкоголя, в частности, говорится в исследовании Бостонского университета Chobanian & Avedisian School of Medicine, опубликованном в Clinical Gastroenterology and Hepatology.

В эксперименте приняли участие 2629 взрослых, которые идентифицировали себя как употребляющие алкоголь.

Выводы показали, что разные привычки к употреблению алкоголя, включая небольшое употребление алкоголя, были связаны с фиброзом печени, когда ткань становится толстой и рубцовой, а также неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ).

"Наши результаты подчеркивают важность поощрения всех пациентов к максимально возможному уменьшению потребления алкоголя и, по крайней мере, соблюдению текущих рекомендованных лимитов диетического питания США", - пояснила доктор Мишель Т. Лонг, пишет EurekAlert!

Печенке вредит даже маленькая доза спиртного

Согласно рекомендациям CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США), "умеренное употребление алкоголя" определяется как один алкогольный напиток или меньше в день для женщин и два или меньше для мужчин.

Однако диетолог Дана Э. Ханнес предполагает, что вы можете не захотеть потреблять даже умеренное количество количества алкоголя, чтобы ваша печень была в безопасности. Ведь она вынуждена все это переделывать.

"Алкоголь все еще добавляет сотни калорий за один прием, в зависимости от типа и количества напитка. Безалкогольная жировая болезнь печени связана со слишком большим количеством висцерального жира и калорий, а также дополнительным стрессом, связанным с переработкой алкоголя. Это приводит к образованию рубцов на печени", - говорит диетолог