Что происходит с организмом после 4-дневного запоя: ученые провели интересное исследование

Как проводили исследование

В эксперименте участвовали самцы мышей в возрасте шести недель. На протяжении 4 дней в поилках животных заменяли воду на 20% спирт на 2-4 часа.

Сразу после "запоя" или на 5 день, грызунам вводили внутривенно селективный антагонист рецептора CRF1 анталармин или антагонист рецептора CRF2 астресин.

Через 30 минут мышей запускали в поднятый крестоподобный лабиринт - популярный у биологов инструмент для оценки тревожного поведения. Или же - принудительно отправляли плавать, чтобы обнаружить признаки тревоги и депрессии.

Кроме того, грызунов тестировали на трехкамерной "социальной арене", чтобы изучить их способность заводить контакт с родичами. После поведенческих тестов у мышей брали кровь на анализ.

Как мыши реагировали на алкоголь

"На четвертый день, после запоя, количество входов и время нахождения в открытых ответвлениях поднятого крестоподобного лабиринта у мышей, которые были под воздействием алкоголя, значительно увеличилось в сравнении с контрольной группой. Также мыши, которые пережили запой, заметно больше времени пытались выбраться из воды и меньше просто плавали", - рассказали ученые.

Они добавили, что эти анксиолитические (уровень тревоги, страха, эмоционального напряжения) и антидепрессивные эффекты алкоголя значительно слабели под воздействием астресина, но не анталармина.

"Количество попыток взаимодействия с незнакомыми родичами в тесте на "социальной арене" не изменилось, но мыши, которые употребляли алкоголь, проводили с "незнакомцами" значительно больше времени", - отмечают исследователи.

Кроме того, на 5 день мыши, которые перенесли влияние алкоголя, становились менее активными. Они реже заходили в рукав лабиринта и старались там проводить меньше времени.

Также грызуны на 5 сутки значительно меньше тратили время на попытки вылезти из воды и старались в ней просто плавать. А это показывает, что признаки тревоги и депрессии у мышей начали проявляться после отмены алкоголя.

Что показало исследование

"Наше исследование показало, что алкоголь по-разному влияет на тревожно-депрессивное и социальное поведение сразу и через сутки после запоя. Пьянство вызывает анксиолитический и антидепрессивный эффект, когда мышей тестировали после употребления спирта. Кроме того, запои повышали уровень коммуникабельности и преобладание социальной новизны у самцов", - пояснили исследователи.

Они отмечают, что это исследование не только подтверждает, а еще и расширяет данные предыдущих исследований о запоях. Один эпизод запоя вызывает анксиолитический и антидепрессивный эффекты сразу после. А вот тревожное и депрессивное поведение проявляется не сразу и не после 1-2 запоев. И может развиваться не из-за самого запоя, а из-за отмены алкоголя.