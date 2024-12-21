Что надеть на Рождество и Новый год 2025: образы с юбками по знакам Зодиака

Образ на Новый год с юбкой - это отличный способ создать стильный, элегантный и праздничный наряд. Это универсальный вариант как для вечеринки, так и для домашнего праздника в кругу близких.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую юбку выбрать на праздник в зависимости от знака Зодиака.

Овен

Юбка: кожаная юбка-карандаш или мини-юбка с заклепками.

Образ: Овны - яркие, энергичные и решительные, поэтому для них подойдут стильные и дерзкие образы. Выберите кожаную юбку в черном или ярком красном цвете, сочетая ее с жакетом или кожаным топом. Дополните образ грубыми ботинками или туфлями на высоком каблуке, чтобы добавить уверенности в образ.

Телец

Юбка: пышная юбка из мягкого бархата или атласа.

Образ: Тельцы ценят комфорт и роскошь, поэтому идеальной для них будет юбка с текстурой, которая создаст ощущение богатства. Мягкий бархат или атлас в изумрудных или темно-бордовых оттенках придадут наряду элегантность. Сочетайте юбку с плотным свитером, шубой или коротким пиджаком, а в качестве обуви выберите изысканные туфли или ботильоны.

Близнецы

Юбка: асимметричная юбка или юбка-плиссе.

Образ: Близнецы любят экспериментировать с модой, сочетая различные элементы. Асимметричная юбка или юбка с плиссировкой подойдут для их динамичной натуры. Выберите юбку ярких цветов, таких как фиолетовый или голубой, и сочетайте ее с топом с интересным дизайном или прозрачным элементом. Завершите образ ботинками на каблуке или стильными кроссовками.

Что надеть на Новый год с юбкой (иллюстрация: pixabay.com)

Рак

Юбка: длинная юбка в стиле бохо или юбка-макси.

Образ: Раки чувствительные и романтичные, поэтому для них подойдет длинная юбка в стиле бохо или юбка-макси. Выбирайте юбку с цветочным принтом или пастельных тонов. Сочетайте с легким топом или свитером, добавьте аксессуары - крупные серьги или кольца, чтобы подчеркнуть романтичный стиль.

Лев

Юбка: юбка с разрезом или юбка-карандаш с декоративными элементами.

Образ: Львы любят быть в центре внимания, поэтому для них подойдут юбки, которые привлекают взгляды. Выберите юбку с разрезом, яркую или с эффектными декоративными элементами (паетки, блестки). Дополните образ объемным топом или блузкой с открытыми плечами, а также дополните его высокими сапогами или туфлями на каблуке.

Дева

Юбка: юбка-карандаш или юбка средней длины.

Образ: Девы предпочитают классические и утонченные образы. Юбка-карандаш в строгих нейтральных оттенках (черный, темно-синий, серый) будет идеально сочетаться с облегающим топом или блузкой. Добавьте стильные аксессуары, такие как минималистичные серьги или часы. Образ завершат классические туфли на небольшом каблуке.

Что надеть на Новый год с юбкой (иллюстрация: pixabay.com)

Весы

Юбка: плиссированная юбка или юбка с рисунком.

Образ: Весы - это знак, который ценит гармонию и стиль. Плиссированная юбка или юбка с интересным принтом (цветочный, геометрический) идеально подчеркнут их утонченный вкус. Сочетайте с элегантным топом или блузкой с деталями, например, с рюшами или пышными рукавами. Дополните образ туфлями на каблуке и золотыми украшениями.

Скорпион

Юбка: кожаная юбка с шнуровкой или юбка с блестками.

Образ: Скорпионы любят выделяться и создавать интригующие образы. Кожаная юбка с шнуровкой или юбка с блестками в темных, насыщенных оттенках (черный, бордо, темно-зеленый) идеально подойдет для новогодней ночи. Сочетайте с темным топом или блузкой, добавьте аксессуары в виде колье или массивных сережек.

Стрелец

Юбка: юбка с вышивкой или юбка-солнце.

Образ: Стрельцы обожают свободу и приключения, поэтому для них подойдет юбка-солнце или юбка с этническим или ярким принтом. Выбирайте юбки с интересными деталями, такими как вышивка, бахрома или аппликации. Сочетайте с топом или свитером ярких цветов и завершайте образ стильными ботинками или сандалиями.

Что надеть на Новый год с юбкой (иллюстрация: pixabay.com)

Козерог

Юбка: юбка в клетку или миди.

Образ: Козероги предпочитают практичность и элегантность. Юбка в клетку или юбка-миди идеально подойдут для их стильного и сдержанного образа. Сочетайте с классическим свитером или топом, а также выбирайте закрытые туфли или ботинки на небольшом каблуке. Для завершения образа добавьте элегантные аксессуары.

Водолей

Юбка: юбка с необычным кроем или юбка в стиле футуризма.

Образ: Водолеи известны своим оригинальным стилем и любовью к экспериментам. Для них подойдут юбки с необычным кроем или юбки в стиле футуризма с металлическими или зеркальными вставками. Сочетайте юбку с топом или блузкой с интересными декоративными элементами, такими как принты или асимметричные линии. Обувь можно выбрать на платформе или с нестандартным дизайном.

Рыбы

Юбка: юбка с водными мотивами или юбка из легкой ткани.

Образ: Рыбы - это мечтательные и романтичные личности. Для них подойдут юбки, выполненные из легких тканей, таких как шифон, с водными или природными мотивами. Юбка с плавными линиями в голубых, бирюзовых или пастельных оттенках идеально подойдет для их нежного стиля. Сочетайте с легким топом и нежными украшениями.

Что надеть на Новый год с юбкой (иллюстрация: pixabay.com)