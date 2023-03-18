Что "убивает" батарею вашего телефона: избегайте этих распространенных ошибок

Не заряжайте смартфон до 100%

Не рекомендуется всегда заряжать аккумулятор до 100%. В идеале вы должны соблюдать диапазон между 20 и 80%, не больше и не меньше.

Если вы будете часто превышать 80%, аккумулятор со временем начнет быстро разряжаться. В частности, иногда можно заряжать максимум, но нельзя делать это систематически.

Специалисты советуют отдавать предпочтение коротким зарядкам в течение нескольких минут, чтобы поддерживать более или менее стабильный процент заряда аккумулятора, не превышающий 80-85%.

Используйте только оригинальную зарядку

Важно всегда использовать зарядное устройство, идущее в комплекте с мобильным телефоном. Оно не будет портить батарею телефона и будет заряжать его правильно.

Разряжайте аккумулятор до минимума

Не рекомендуется полностью разряжать телефон. Это может повредить аккумулятор, особенно если это делать часто. Если вы хотите продлить его срок службы, разряжайте батарею только до 20%.

Температура

Никогда не оставляйте мобильный телефон в очень холодном или очень горячем месте. В противном случае это может привести к повреждению аккумулятора.

Используйте энергосберегающие розетки

Многие пользователи ставят телефон заряжаться на ночь. Это нормальная практика, поскольку современный темп жизни иногда не позволяет выделить несколько часов для пополнения заряда.

В таких случаях рекомендуется использовать специальные энергосберегающие розетки. Они оснащены специальным таймером для регулировки работы и предохраняют батарею смартфона от перезарядки.