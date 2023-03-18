Что "убивает" батарею вашего телефона: избегайте этих распространенных ошибок

Не все пользователи отдают себе отчет, что от правильной зарядки аккумулятора смартфона зависит "жизнь" и срок службы его работы. Не допускайте некоторых ошибок, которые только вредят телефону.
Об этом пишет Sante Plus.
Не рекомендуется всегда заряжать аккумулятор до 100%. В идеале вы должны соблюдать диапазон между 20 и 80%, не больше и не меньше.
Если вы будете часто превышать 80%, аккумулятор со временем начнет быстро разряжаться. В частности, иногда можно заряжать максимум, но нельзя делать это систематически.
Специалисты советуют отдавать предпочтение коротким зарядкам в течение нескольких минут, чтобы поддерживать более или менее стабильный процент заряда аккумулятора, не превышающий 80-85%.
Важно всегда использовать зарядное устройство, идущее в комплекте с мобильным телефоном. Оно не будет портить батарею телефона и будет заряжать его правильно.
Не рекомендуется полностью разряжать телефон. Это может повредить аккумулятор, особенно если это делать часто. Если вы хотите продлить его срок службы, разряжайте батарею только до 20%.
Никогда не оставляйте мобильный телефон в очень холодном или очень горячем месте. В противном случае это может привести к повреждению аккумулятора.
Многие пользователи ставят телефон заряжаться на ночь. Это нормальная практика, поскольку современный темп жизни иногда не позволяет выделить несколько часов для пополнения заряда.
В таких случаях рекомендуется использовать специальные энергосберегающие розетки. Они оснащены специальным таймером для регулировки работы и предохраняют батарею смартфона от перезарядки.
Раньше мы сообщали, как часто нужно перезагружать телефон, чтобы он работал нормально.
Также мы писали, что нельзя делать, когда телефон упал в воду.
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