Что не стоит делать после возвращения из отпуска: забудьте об этой распространенной привычке

Возвращаясь домой после отпуска, вы можете чувствовать себя расстроенными. Ибо вместо коктейля или кофе у воды и шведским столом вы делаете тосты себе на завтрак и бегом летите на работу. И есть одна вещь, о которой говорят врачи, которую не следует делать сразу после возвращения домой.

О какой привычке стоит забыть, когда вы возвращаетесь домой из поездок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео врача Джейсона Сингха в TikTok.

Что не стоит делать после возвращения из отпуска

По словам специалиста, если вы возвращаетесь домой из отпуска, который проводили в большой гостинице, у вас есть риск привезти с собой постельных клопов. Именно поэтому не стоит делать одно важное дело сразу - распаковывать чемоданы.

"Это потому, что постельные клопы обычно вылупляются в течение 6-10 дней, а они нуждаются в крови вскоре после вылупления, чтобы продолжить свое развитие", - объясняет Джейсон Сингх.

Он добавил, что если ваш чемодан останется закрытым хотя бы две недели, любые создания, хоть клопы, хоть что-то другое, вероятно, погибнут из-за голодания и высыхания.

Как проверить наличие клопов в вашем номере

Один из самых больших и очевидных признаков наличия клопов в гостиничном номере - это темные пятна на стенах, пятна крови на простынях, матрасах, подушках. Также наличие клопов выдает затхлый запах в комнате.

Постельные клопы, как правило, обладают сильным затхлым, неприятным запахом, который трудно игнорировать.

Если вы заметили такой неприятный запах и пятна - не распаковывайте свой чемодан и немедленно обращайтесь к персоналу отеля.