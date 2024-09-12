Что не стоит говорить любимому человеку, у которого был плохой день: забудьте об этих 6 фразах

Когда у вашего любимого человека был плохой день, вы хотите сделать все возможное, чтобы помочь ему чувствовать себя немного лучше, а не ухудшать и без того трудный период. Но, к сожалению, иногда комментарии с благими намерениями могут сделать только хуже.

Какими фразами не стоит поддерживать своего партнера после плохого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

Следует помнить, что то, что люди делают и что не хотят услышать после тяжелого дня - может существенно отличаться. Вам следует изучить своего партнера, чтобы понимать, какая тактика ему точно не понравится, а какая будет поддержкой.

Могло быть и похуже

Хотя это замечание обычно делается с положительными намерениями, оно минимизирует чувство вашего партнера по поводу текущей ситуации.

"Это может заставить их чувствовать себя виноватыми за то, что они расстроены, и предположить, что их чувства недействительны или не заслуживают внимания. Это сравнение редко утешает и часто заставляет человека чувствовать себя более одиноким в своей борьбе", - отмечает эксперт по отношениям Эми Чан.

Вот, что тебе следует сделать

Такая тактика очень распространена именно у мужчин - "как не чувствовать себя плохо, или как решить причину этого чувства".

"Большинство мужчин хотят избегать общения с чувствами, поэтому они считают, что давать советы по проблеме - например, как вести себя с детьми или боссом - гораздо легче и удобнее, чем открывать дверь, чтобы услышать, что на самом деле чувствует их партнер", - объясняет терапевт Курт Смит.

Это не такое уж большое дело

Это еще один пример комментария, который минимизирует ситуацию и чувства вашего партнера и может заставить любимого человека чувствовать, что его чувства недействительны.

"То, что может казаться вам неважным, может вызвать у партнера глубокую обеспокоенность. Если вы не знаете, что что-то является большой проблемой для вашего партнера, они обычно чувствуют себя одинокими и словно не могут сказать вам, что испытывают. Эта фраза может создать эмоциональную дистанцию, заставляя их чувствовать, что их эмоции неважны или преувеличены", - объясняет семейный терапевт Бриан Биллапс Хьюз.

Также избегайте говорить такие вещи, как "это не так уж плохо". Даже если проблема действительно неплохая в общей схеме вещей, когда партнер расстроен, он вряд ли найдет это полезным и поддерживающим для себя.

"Дайте времени им немного успокоиться, потом подумайте о том, как взглянуть на ситуацию. Когда мы расстроены, мы часто физиологически переполнены - сердце ускоряется, ладони потеют, кровяное давление повышается - и наша способность быть рациональным снижается", - подчеркивает эксперт.

По крайней мере…

Каждый раз, когда вы начинаете предложение со слова "по крайней мере…" - даже если вы пытаетесь ободрить - это выглядит пренебрежительно.

"Это смещает фокус с их текущего эмоционального состояния на то, что должно облегчить их самочувствие, и может показаться, что вы отвергаете их проблемы", - добавляет Чан.

Просто успокойся

Если говорить кому-то расслабиться или успокоиться, можно сделать как раз противоположное, даже если цель успокоить.

"Это может показаться пренебрежительным, имея в виду, что эмоции вашего партнера - это проблема, которую нужно быстро решить. Этот подход может заставить их чувствовать себя более расстроенным и менее понятным, постоянно усиливая ситуацию, а не решая ее", - объясняет Хьюз.

Говорить кому расслабиться или успокоиться - будто намекает, что человек реагирует чрезмерно. Помимо потенциального усиления разочарования или других неприятных эмоций, говоря партнеру успокоиться, он может почувствовать, что его осуждают, а не поддерживают.

Мой день тоже был плохим

Избегайте каких-либо попыток немедленно вернуть разговор к себе, не запрещайте партнеру полностью высказаться.

"Для большинства из нас очень легко и удобно говорить о себе. Мы часто даже не осознаем, насколько часто и много это делаем. Когда у партнера плохой день, больше всего ему нужно сочувствие. Но большинство не знают, как это сделать, поэтому в конечном итоге они говорят о себе, а не о своем партнере", - говорит Смит.

А как поддержать?

Подходите к ситуации с чувством сопереживания и понимания.

"Сосредоточьтесь на том, чтобы слушать и подтверждать эмоции партнера. Такие фразы, как "Я здесь для тебя" и "Это звучит очень тяжело", могут быть гораздо более поддерживающими", - говорит Хьюз.

"Создание безопасного пространства для вашего партнера, чтобы выразить себя без осуждения, укрепляет эмоциональную связь и способствует чувству взаимного доверия и уважения", - подчеркивает эксперт.

У вас может возникнуть искушение перейти к решению проблемы, а партнеры часто просто хотят, чтобы их услышали и поняли, когда они проходят через свои чувства и переходят к следующему шагу, который может включать поиск решений.