Что нужно знать о дефиците железа в организме: кому он угрожает

Что такое дефицит железа

Это состояние, которое может повлиять на каждого, от малыша до взрослого и иметь далеко идущие последствия для нашего здоровья. Это патологическое состояние, при котором в организме человека снижается уровень железа, и соответственно уменьшается количество гемоглобина в крови.

При железодефицитных состояниях у большинства людей развивается железодефицитная анемия и тканевый дефицит железа.

Общие признаки:

Слабость

Повышенная утомляемость

Бледность кожи и синеватость склер

Ломкость, расслоение, поперечная полосатость ногтей

Сухость и истончение кожи, появление трещин в уголках рта, симптом грязных локтей

Выпадение волос

Одышка

Боль в сердце, тахикардия

Головокружение, звон в ушах, головная боль, сонливость, потеря сознания

Нарушение вкуса (влечение к употреблению необычных продуктов)

Искажение обоняния (влечение к запахам нафталина, бензина, красок)

Почему организм теряет железо

Питание и потребление:

Ограничения в рационе – вегетарианство, веганство и другие диеты, не включающие достаточно источников железа

Ухудшение усвоения железа:

Медицинские состояния: целиакия, атрофический гастрит, инфекции, такие как Helicobacter pylori

Медицинские вмешательства: бариатрическая хирургия, лекарства, например снижающие кислотность желудка

Генетические условия: редкие нарушения, такие как IRIDA.

Увеличение потери железа:

Менструация и беременность: тяжелые менструации, потребности во время беременности и кормления грудью.

Медицинские условия: заболевания желудочно-кишечного тракта, рак кишечника, гемосидероз

Потеря крови: хирургические операции, гастроинтестинальные телеангиэктазии, кровотечения.

Процедуры: частая сдача крови, гемодиализ

Почему это важно

Железо играет критическую роль в формировании гемоглобина, который переносит кислород ко всем клеткам тела. Без достаточного железа мы можем испытывать усталость, понижение работоспособности и другие симптомы анемии.

Что делать при дефиците железа

Проверьте ваш рацион: сбалансированное питание с достаточным количеством железа является ключевым.

Оценка состояния здоровья Если вы подозреваете дефицит железа, консультируйтесь с врачом для дальнейшей диагностики и лечения. Диагноз ставят на базе лабораторных исследований.



"Запомните, правильный подход к питанию и своевременное обнаружение могут предотвратить многие проблемы, связанные с дефицитом железа. Будьте здоровы и внимательны к сигналам вашего тела!" – советует специалист.