Что нужно знать о дефиците железа в организме: кому он угрожает

Дефицит железа сейчас очень распространенное явление у украинцев. И когда врач по выводу анализов говорит, что в организме не хватает железа, многие пугаются.
Что такое дефицит железа, кому он угрожает и как себя обезопасить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Безуглу в Instagram.
Это состояние, которое может повлиять на каждого, от малыша до взрослого и иметь далеко идущие последствия для нашего здоровья. Это патологическое состояние, при котором в организме человека снижается уровень железа, и соответственно уменьшается количество гемоглобина в крови.
При железодефицитных состояниях у большинства людей развивается железодефицитная анемия и тканевый дефицит железа.
Общие признаки:
Питание и потребление:
Ухудшение усвоения железа:
Увеличение потери железа:
Железо играет критическую роль в формировании гемоглобина, который переносит кислород ко всем клеткам тела. Без достаточного железа мы можем испытывать усталость, понижение работоспособности и другие симптомы анемии.
Проверьте ваш рацион: сбалансированное питание с достаточным количеством железа является ключевым.
Оценка состояния здоровья Если вы подозреваете дефицит железа, консультируйтесь с врачом для дальнейшей диагностики и лечения. Диагноз ставят на базе лабораторных исследований.
"Запомните, правильный подход к питанию и своевременное обнаружение могут предотвратить многие проблемы, связанные с дефицитом железа. Будьте здоровы и внимательны к сигналам вашего тела!" – советует специалист.
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