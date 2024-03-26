UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що треба знати про дефіцит заліза в організмі: кому він загрожує

Що потрібно знати про дефіцит заліза в організмі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дефіцит заліза зараз дуже поширене явище в українців. І коли лікар за висновком аналізів говорить, що в організмі бракує заліза, багато людей лякаються.

Що таке дефіцит заліза, кому він загрожує та як себе убезпечити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.

Що таке дефіцит заліза

Це стан, що може вплинути на кожного, від малюка до дорослого, і мати далекосяжні наслідки для нашого здоров'я. Бо це патологічний стан, при якому в організмі людини знижується рівень заліза, і відповідно зменшується кількість гемоглобіну в крові.

При залізодефіцитних станах у більшості людей розвивається залізодефіцитна анемія і тканинний дефіцит заліза.

Загальні ознаки:

  • Слабкість
  • Підвищена втомлюваність
  • Блідість шкіри та синюватість склер
  • Ламкість, розшарування, поперечна посмугованність нігтів
  • Сухість та і стоншення шкіри, поява тріщин в кутиках рота, симптом брудних ліктів
  • Випадіння волосся
  • Задишка
  • Біль у серці, тахікардія
  • Запаморочення, дзвін у вухах, головний біль, сонливість, втрата свідомості
  • Порушення смаку (потяг до вживання незвичних продуктів)
  • Спотворення нюху (потяг до запахів нафталіну, бензину, фарб)

Чому організм втрачає залізо

Харчування та споживання:

  • Обмеження в раціоні - вегетаріанство, веганство та інші дієти, які не включають достатньо джерел заліза

Погіршення засвоювання заліза:

  • Медичні стани: целіакія, атрофічний гастрит, інфекції, такі як Helicobacter pylori
  • Медичні втручання: баріатрична хірургія, ліки, наприклад які знижують кислотність шлунка
  • Генетичні умови: рідкісні розлади, такі як IRIDA.

Збільшення втрати заліза:

  • Менструація та вагітність: важкі менструації, потреби під час вагітності та лактації
  • Медичні умови: захворювання шлунково-кишкового тракту, рак кишківника, гемосидероз
  • Втрата крові: хірургічні операції, гастроінтестинальні телеангіектазії, кровотечі
  • Процедури: часте здавання крові, гемодіаліз

Чому це важливо

Залізо відіграє критичну роль у формуванні гемоглобіну, який переносить кисень до всіх клітин тіла. Без достатнього заліза ми можемо відчувати втому, зниження працездатності та інші симптоми анемії.

Що робити при дефіциті заліза

Перевірте ваш раціон: збалансоване харчування з достатньою кількістю заліза є ключовим.

Оцінка стану здоров’я: Якщо ви підозрюєте дефіцит заліза, консультуйтеся з лікарем для подальшої діагностики та лікування. Діагноз ставлять на основі лабораторних досліджень.

"Запам’ятайте, правильний підхід до харчування та своєчасне виявлення можуть запобігти багатьом проблемам, пов’язаним з дефіцитом заліза. Будьте здорові та уважні до сигналів вашого тіла!" - радить фахівець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради дієтологаВітаміни