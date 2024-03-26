Що треба знати про дефіцит заліза в організмі: кому він загрожує

Дефіцит заліза зараз дуже поширене явище в українців. І коли лікар за висновком аналізів говорить, що в організмі бракує заліза, багато людей лякаються.
Що таке дефіцит заліза, кому він загрожує та як себе убезпечити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.
Це стан, що може вплинути на кожного, від малюка до дорослого, і мати далекосяжні наслідки для нашого здоров'я. Бо це патологічний стан, при якому в організмі людини знижується рівень заліза, і відповідно зменшується кількість гемоглобіну в крові.
При залізодефіцитних станах у більшості людей розвивається залізодефіцитна анемія і тканинний дефіцит заліза.
Загальні ознаки:
Харчування та споживання:
Погіршення засвоювання заліза:
Збільшення втрати заліза:
Залізо відіграє критичну роль у формуванні гемоглобіну, який переносить кисень до всіх клітин тіла. Без достатнього заліза ми можемо відчувати втому, зниження працездатності та інші симптоми анемії.
Перевірте ваш раціон: збалансоване харчування з достатньою кількістю заліза є ключовим.
Оцінка стану здоров’я: Якщо ви підозрюєте дефіцит заліза, консультуйтеся з лікарем для подальшої діагностики та лікування. Діагноз ставлять на основі лабораторних досліджень.
"Запам’ятайте, правильний підхід до харчування та своєчасне виявлення можуть запобігти багатьом проблемам, пов’язаним з дефіцитом заліза. Будьте здорові та уважні до сигналів вашого тіла!" - радить фахівець.
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