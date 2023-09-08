Что нужно делать, чтобы картофель не прорастал в погребе: поможет маленькая хитрость

Почему картофель - незаменим

Ни один украинец наверняка не сможет представить свою жизнь без картофеля. Ведь мы употребляем его повсюду - от супов и гарниров, до закусок и чипсов.

Внешний и внутренний вид картофеля зависят от сорта. Он может быть: круглым, плоским, овальным, продолговатым. Цвет кожуры варьируется от белого, кремового, желтого до сиреневого и красно-фиолетового. Даже мякоть отличается - может иметь белый или желтоватый оттенок.

Несмотря на эти отличия, любой картофель удивительно полезен.

В его белках содержатся практически все встречающиеся в растениях аминокислоты (в том числе и незаменимые). Съедая условную суточную норму вареного картофеля в 300 граммов в день вы будете полностью обеспечивать свой организм углеводами, калием и фосфором.

Поскольку клетчатка картофеля не раздражает слизистую желудка и кишечника, вареный картофель можно есть даже в период обострения гастрита и язвы.

Картофельный крахмал снижает содержание холестерина в печени и сыворотке крови, то есть обладает антисклеротическими свойствами.

Кроме того, картофель богат минеральными веществами (соли калия, магния, железа, кальция, фосфора, хрома), а его аминокислоты хорошо сбалансированы и легко усваиваются организмом.

Как правильно собирать картофель

Обычно картошку начинают копать в конце августа - начале сентября. Несмотря на традиционный сбор этого корнеплода с помощью лопаты, некоторые советуют этого не делать, чтобы не надорвать спину.

Альтернативным инструментом для сбора картофеля считают вилы. Их нужно воткнуть в землю на расстоянии около 15-20 сантиметров от основания куста и осторожно "вывернуть" почву. После этого следует пошевелить землю с краев ямки - чтобы собрать весь картофель.

Еще одним "инструментом" может стать мотоблок, особенно если картофель сажали с его помощью. Тогда расстояние между кустами достаточное для того, чтобы колеса не наезжали на соседнюю лунку.

Что делать с картофелем после выкапывания

Когда весь картофель выкопан, его необходимо тщательно просушить. Если почва песчаная, а погода сухая и теплая, можно сделать это прямо на огороде (рассыпав корнеплоды тонким равномерным слоем). Если погода влажная, урожай лучше просушить под навесом или в сарае.

Затем для "укрепления" кожуры нужно выложить картофель в один слой на газету, плотную бумагу, или же в лотки или картонные ящики с вентиляцией. Так он должен пролежать неделю-другую. Обязательные условия - прохладное темное место с температурой не более +15.

После этого картофель необходимо рассортировать - поврежденные клубни отобрать отдельно. Остальные разделить исходя из размера (крупный, средний или мелкий картофель).

Секреты хранения

Для долгого и качественного хранения картофеля хозяину необходимо обратить внимание на ряд основных факторов:

температура воздуха в хранилище должна быть в пределах 2-4 градусов

оптимальная влажность воздуха - 80-90%

недопустимо попадание света (лучше всего картофель сохраняется в темноте)

складывать картофель лучше всего в деревянные ящики (чтобы предотвратить его контакт с железом, бетоном, кирпичом и другими "вредными" поверхностями)

вентиляция должна быть достаточной для того, чтобы картофель не "потел"

во время оттепели хранилище лучше проветривать

накрыть плоды можно соломой, стружкой, торфом или мешковиной

Кроме того, эксперты советуют "опудривание" картофеля мелом и пересыпание:

шелухой лука

измельченными листьями рябины (содержат фитонциды, уничтожающие болезнетворные микробы)

сосновыми или еловыми ветвями (также богаты фитонцидами)

Опытные аграрии отмечают, что картофель идеально хранится со:

свеклой (впитывает лишнюю влагу и не дает картофелю загнивать)

яблоком (впитывает влагу и препятствует прорастанию)

лимоном (препятствует прорастанию)

мятой (задерживает прорастание)

В то же время, не следует хранить картофель вместе с луком или чесноком, поскольку они стимулируют прорастание.

В заключение, чтобы сохранить урожай целым и невредимым, необходимо регулярно проверять клубни и удалять те, которые имеют какие-либо признаки гниения или высыхания.