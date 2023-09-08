Что нужно делать, чтобы картофель не прорастал в погребе: поможет маленькая хитрость

Многие украинцы традиционно в начале осени копают картошку. Кто-то уже собрал урожай, а кто, так сказать, находится в активной фазе этого нелегкого процесса.
Почему этот корнеплод незаменим в хозяйстве, как правильно выкапывать и хранить картофель, читайте дальше в материале Styler.
Ни один украинец наверняка не сможет представить свою жизнь без картофеля. Ведь мы употребляем его повсюду - от супов и гарниров, до закусок и чипсов.
Внешний и внутренний вид картофеля зависят от сорта. Он может быть: круглым, плоским, овальным, продолговатым. Цвет кожуры варьируется от белого, кремового, желтого до сиреневого и красно-фиолетового. Даже мякоть отличается - может иметь белый или желтоватый оттенок.
Несмотря на эти отличия, любой картофель удивительно полезен.
В его белках содержатся практически все встречающиеся в растениях аминокислоты (в том числе и незаменимые). Съедая условную суточную норму вареного картофеля в 300 граммов в день вы будете полностью обеспечивать свой организм углеводами, калием и фосфором.
Поскольку клетчатка картофеля не раздражает слизистую желудка и кишечника, вареный картофель можно есть даже в период обострения гастрита и язвы.
Картофельный крахмал снижает содержание холестерина в печени и сыворотке крови, то есть обладает антисклеротическими свойствами.
Кроме того, картофель богат минеральными веществами (соли калия, магния, железа, кальция, фосфора, хрома), а его аминокислоты хорошо сбалансированы и легко усваиваются организмом.
Обычно картошку начинают копать в конце августа - начале сентября. Несмотря на традиционный сбор этого корнеплода с помощью лопаты, некоторые советуют этого не делать, чтобы не надорвать спину.
Альтернативным инструментом для сбора картофеля считают вилы. Их нужно воткнуть в землю на расстоянии около 15-20 сантиметров от основания куста и осторожно "вывернуть" почву. После этого следует пошевелить землю с краев ямки - чтобы собрать весь картофель.
Еще одним "инструментом" может стать мотоблок, особенно если картофель сажали с его помощью. Тогда расстояние между кустами достаточное для того, чтобы колеса не наезжали на соседнюю лунку.
Когда весь картофель выкопан, его необходимо тщательно просушить. Если почва песчаная, а погода сухая и теплая, можно сделать это прямо на огороде (рассыпав корнеплоды тонким равномерным слоем). Если погода влажная, урожай лучше просушить под навесом или в сарае.
Затем для "укрепления" кожуры нужно выложить картофель в один слой на газету, плотную бумагу, или же в лотки или картонные ящики с вентиляцией. Так он должен пролежать неделю-другую. Обязательные условия - прохладное темное место с температурой не более +15.
После этого картофель необходимо рассортировать - поврежденные клубни отобрать отдельно. Остальные разделить исходя из размера (крупный, средний или мелкий картофель).
Для долгого и качественного хранения картофеля хозяину необходимо обратить внимание на ряд основных факторов:
Кроме того, эксперты советуют "опудривание" картофеля мелом и пересыпание:
Опытные аграрии отмечают, что картофель идеально хранится со:
В то же время, не следует хранить картофель вместе с луком или чесноком, поскольку они стимулируют прорастание.
В заключение, чтобы сохранить урожай целым и невредимым, необходимо регулярно проверять клубни и удалять те, которые имеют какие-либо признаки гниения или высыхания.
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