Что случится с женщиной, которая каждый день будет пить пиво

Пиво относится к слабоалкогольным напиткам, поэтому возникает иллюзия, что его потребление менее вредно для женщин, чем водка или коньяк. Но это не так. Причина в количестве, ведь пива обычно выпивается больше, особенно когда тепло, вечер, приятная компания.
Напиток бесполезен ни для мужчин, ни для женщин, однако влияет на них несколько по-разному.
Как и есть "разрешена" доза пенного для девушек - в материале Styler далее.
По словам врачей, у женщин в результате злоупотребления пивом могут возникать гормональные проблемы, в частности:
В Haborets Clinik отмечают, что пивом сегодня чаще увлекаются именно женщины и подростки. Ведь такой напиток считается слабоалкогольным, из-за чего может возникать иллюзия, что ничего страшного не произойдет. Однако это не так.
Кроме вышеперечисленных проблем как у женщин, так и у мужчин, могут возникать такие последствия, как:
Если женщина и мужчина выпивают одинаковое количество алкоголя, уровень алкоголя в ее крови почти всегда будет выше.
Женщины часто меньше мужчин, но, согласно исследованиям , имеют большую массовую долю жира в организме, а воды - меньшую. Алкоголь содержится в теле человека в воде, а не в жире, поэтому у женщины его уровень будет более концентрированным.
Понятно, что некое количество алкоголя расщепляется в желудке, до того как попасть в кровь. Эксперимент показал, что у женщин это происходит медленнее из-за специфики метаболизма.
Именно по этим причинам женщины пьянеют быстрее мужчин, что бы они ни пили.
Ряд масштабных исследований показывает, что существует связь между потреблением алкоголя и раком.
Так, в отчете Всемирной организации здравоохранения за 2014 год был сделан вывод, что примерно каждая пятая (21,6%) всех смертей, связанных с употреблением алкоголя, является следствием рака.
Рак молочной железы является самой распространенной формой онкологии среди женщин, поэтому важно знать, что употребление алкоголя повышает риск заболеть.
Рекомендации по "безопасной дозе" можно встретить разные. Это может быть бокал вина (150 мл) вечером, бутылка (330 мл) пива или один "шот" (25 мл) крепкого спиртного.
Однако вы помните, что со временем дозу для достижения того же эффекта (легкого приятного расслабления) вам придется увеличивать. А это прямой путь к зависимости.
Если пить пиво каждый день, главное, что вы получите - это пивной алкоголизм. А можете перейти на более крепкие напитки, тогда - алкоголизм обычный. Еще - это лишний вес, гормональные сбои, усики, старение кожи и всего организма. Поэтому прежде чем взять пару литров пенного в местной пивной, задумайтесь, стоит ли оно того.
Раньше мы писали, как алкоголь в сочетании с другими продуктами повышает риск аллергии.