Что случится с женщиной, которая каждый день будет пить пиво

Последствия увлечения пивом для женщин

По словам врачей, у женщин в результате злоупотребления пивом могут возникать гормональные проблемы, в частности:

нарушение менструального цикла,

появляются усики, грубеет голос

снижается либидо

возникают проблемы с репродуктивной функцией - снижаются шансы на оплодотворение и здоровое вынашивание ребенка.

на лице возникают отеки, сосудистые звездочки, кожа теряет упругость и приобретает "земельный" оттенок.

В Haborets Clinik отмечают, что пивом сегодня чаще увлекаются именно женщины и подростки. Ведь такой напиток считается слабоалкогольным, из-за чего может возникать иллюзия, что ничего страшного не произойдет. Однако это не так.

Кроме вышеперечисленных проблем как у женщин, так и у мужчин, могут возникать такие последствия, как:

плохой поверхностный сон и как следствие - плохое настроение в течение дня

повышенная нагрузка на сердце, высокое артериальное давление

почки из-за мочегонного эффекта работают на границе

возникают осложнения со стороны ЖКТ, такие как гастрит или изжога.

Почему алкоголь влияет на женщин и мужчин по-разному?

Если женщина и мужчина выпивают одинаковое количество алкоголя, уровень алкоголя в ее крови почти всегда будет выше.

Женщины часто меньше мужчин, но, согласно исследованиям , имеют большую массовую долю жира в организме, а воды - меньшую. Алкоголь содержится в теле человека в воде, а не в жире, поэтому у женщины его уровень будет более концентрированным.

Понятно, что некое количество алкоголя расщепляется в желудке, до того как попасть в кровь. Эксперимент показал, что у женщин это происходит медленнее из-за специфики метаболизма.

Именно по этим причинам женщины пьянеют быстрее мужчин, что бы они ни пили.

Алкоголь повышает риск развития рака груди

Ряд масштабных исследований показывает, что существует связь между потреблением алкоголя и раком.

Так, в отчете Всемирной организации здравоохранения за 2014 год был сделан вывод, что примерно каждая пятая (21,6%) всех смертей, связанных с употреблением алкоголя, является следствием рака.

Рак молочной железы является самой распространенной формой онкологии среди женщин, поэтому важно знать, что употребление алкоголя повышает риск заболеть.

Есть ли безопасная дозировка?

Рекомендации по "безопасной дозе" можно встретить разные. Это может быть бокал вина (150 мл) вечером, бутылка (330 мл) пива или один "шот" (25 мл) крепкого спиртного.

Однако вы помните, что со временем дозу для достижения того же эффекта (легкого приятного расслабления) вам придется увеличивать. А это прямой путь к зависимости.

Если пить пиво каждый день, главное, что вы получите - это пивной алкоголизм. А можете перейти на более крепкие напитки, тогда - алкоголизм обычный. Еще - это лишний вес, гормональные сбои, усики, старение кожи и всего организма. Поэтому прежде чем взять пару литров пенного в местной пивной, задумайтесь, стоит ли оно того.