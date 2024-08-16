Что такого особенного в совах? Топ-5 фактов о ночных птицах, которые поразят каждого

Совы - удивительные ночные птицы с уникальными особенностями. От их бесшумного полета до разнообразных голосов - совы всегда привлекали внимание.

Совы используют камуфляж.

Совы известны своей искусной маскировкой. Днем эти ночные птицы используют свои перья для того, чтобы слиться с окружающей средой и избежать хищников.

Например, полярная сова (Bubo scandiacus) имеет белые перья, которые помогают ей сливаться со снегом в тундре. А вот серая сова (Strix aluco) имеет перья, которые делают ее невидимой на фоне стволов деревьев в европейских лесах.

У совы уникальные глаза

Совы имеют особый тип зрения, который называют бинокулярным. Это означает, что глаза их смотрят вперед, как у людей, а не в бока, как у многих других птиц. Это помогает им обрабатывать более сложную визуальную информацию.

Как и у большинства ночных животных, у сов большие глаза, пропускающие больше света, что позволяет им видеть в темноте. Но вместо сферических глазных яблок у сов простирающиеся до затылка цилиндрические глаза. Иногда их глазные яблоки можно увидеть даже через ушные отверстия.

Поскольку глаза не сферичны, они не могут крутиться в голове, а это значит, что большую часть работы по вращению выполняет круглая голова совы. Они могут вращать голову на 270 градусов, что придает им мистический вид.

У сов суперслух

Хотя совы не обладают сверхъестественными способностями, их уши настолько чувствительны, что древние культуры считали их особенными. Совы полагаются на свой слух во время охоты.

Их уши - это большие отверстия по бокам головы, расположенные на разных высотах. Это помогает им определять, откуда идет звук, поскольку шум попадает в одно ухо чуть раньше другого.

Чтобы сделать слух еще острее, вся морда совы действует как спутниковая тарелка для звуковых волн. Их клювы крошечны, чтобы не мешать, а круглые углубления вокруг огромных глаз повышают их способность улавливать даже такие тихие звуки, как мышиная суета под снегом.

Совы умеют крутить пальцами ног

Совы имеют особое устройство лап, которое помогает им ловить добычу. Их пальцы расположены так, что два из них направлены вперед, а два - назад. Это позволяет им удобно держаться за ветки и захватывать добычу.

Но совы обладают еще одной особенностью: они могут вращать свой четвертый палец вперед и назад. Это значит, что во время полета у них три пальца направлены вперед, а один - назад. Это помогает им сильнее держать жертву, и при этом совы не тратят много энергии, потому что их лапы снабжают сильный хват без постоянного напряжения мышц.

Не все совы ухают

Когда думаете о голосе совы, возможно, представляете себе обычное дрожащее "ху-ху". Но не все совы издают этот звук. Характерное уханье принадлежит крупной рогатой сове, но можно услышать гораздо больше вариаций.

Сипуха издает резкий звук, похожий на скрипящую дверь. Тем временем полосатая сова издает звук, напоминающий ржание коня. Каждый вид сов имеет свой уникальный голос.