Что такое тепловизор: принцип работы, особенности, применение и выбор устройства

До полномасштабного вторжения РФ большинство украинцев могли даже не слышать о тепловизорах. Однако сейчас эти приборы играют важнейшую роль в военных операциях, ведь обеспечивают преимущество в области разведки, навигации и целевого прицеливания.

При подготовке материала были использованы следующие источники: InfiRay, Blackview, Wikipedia, People's Project.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что такое тепловизор, для чего он нужен нашим военным, на каком расстоянии работает и сколько стоит.

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На каком расстоянии видит тепловизор

Тепловизор представляет собой оптико-электронный прибор для визуализации температурного поля и измерения температуры. Это, в сущности, инфракрасная камера, помогающая вовремя заметить врага.

Расстояние, на котором видит тепловизор, зависит от конкретной модели и ее характеристик. В среднем радиус работы такого прибора - от нескольких метров до нескольких километров.

Кроме того, "диапазон работы" тепловизора зависит от настроек (контрастности, яркости, четкости) и объектива (100 мм - до 1 км, 200 мм - до 2 км, 1 000 мм - до 10 км).

Что можно увидеть тепловизором

Любой тепловизор превращает инфракрасное излучение от предметов или людей в тепловую "карту" (теплограмму), которая отображается на специальном дисплее.

Чаще всего самые горячие температуры отображаются белым, красным или оранжевым цветом, в то время как самые холодные - черным или темно-синим цветом.

Современные тепловизоры могут определять температуру в диапазоне от 50 до 2 000 градусов по Цельсию.

Благодаря этим приборам ночью наши военные могут различать предметы, транспорт, людей или животных.

Существуют также тепловизионные прицелы, которые можно устанавливать на стрелковое орудие.

Сколько стоит тепловизор

Сегодня возможности тепловизоров нашли применение во многих отраслях, кроме военной. Они могут использоваться в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и даже медицине.

Стоимость этих приборов зависит от сферы применения, модели и характеристик.

Самые простые из них стоят от 200-300 долларов.

Скриншот (hotline.ua)

Профессиональные же тепловизоры, используемые для проверки электричества, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, строительных работ или в медицине, стоят в среднем от 1 000 до 10 000 долларов (и даже больше).

Такие камеры предлагают более высокое разрешение, расширенные функции и большую точность.

Скриншот (hotline.ua)

Сколько стоит тепловизор для армии

В настоящее время цена простейших тепловизионных монокуляров (с минимальными характеристиками) стартует от около 600 долларов.

Цена же тепловизора, который лучше отвечал бы военным требованиям, начинается в среднем от 2 000 тысяч долларов и может достигать 10 тысяч долларов.

Скриншот (military.pl)

При этом стоимость каждой отдельной модели зависит, в частности, от диаметра объектива и разрешения матрицы (чем ее параметры больше, тем более детализированную карту можно получить).

Варьируется цена и в зависимости от типа конструкции тепловизора (насадка, монокуляр, прицел, бинокль, очки).

Почему тепловизоры стоят так дорого

Хорошие тепловизоры должны быть устойчивы к воздействию окружающей среды, влаги, пыли и вибраций.

Высокая стоимость тепловизоров (особенно армейских) обусловлена использованием высокотехнологичных решений, качественных компонентов и дорогостоящих материалов (металлов, стекла и т.п.), обеспечивающих адекватную работу и сложные функциональные возможности приборов.

Для обеспечения надежности и эффективности тепловизоров компании-производители проводят испытания в условиях, близких к боевым (что также является частью заложенных в стоимость расходов).

В конце концов, во многих странах тепловизоры считаются стратегическими товарами и их экспорт может быть ограничен (или подпадать под специальные условия), что также может влиять на стоимость.