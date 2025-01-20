Полифазный сон. Как выспаться всего за несколько часов и хорошо отдохнуть

Обычно считается, что для качественного отдыха нам нужно спать 6-8 часов в сутки. Однако существуют режимы, которые позволяют сократить время сна без ущерба для продуктивности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как работают такие режимы, их преимущества и советы по переходу на новый образ жизни.

Преимущества полифазного сна

Полифазный сон позволяет существенно увеличить продуктивное время. Благодаря сокращению циклов, человек быстрее погружается в фазу быстрого сна - важнейшую для восстановления организма.

Например, те, кто придерживаются Uberman, отмечают повышенную концентрацию, яркие сны и даже возможность контролировать их. Режим Dymaxion позволяет сэкономить время и при этом сохранять высокий уровень энергии.

Однако все эти преимущества возможны лишь при условии четкой дисциплины. Адаптация к новым режимам может быть сложной, но результат того стоит. Полифазный сон особенно подходит людям с насыщенным графиком, например, студентам, бизнесменам или творческим личностям.

Основные режимы полифазного сна

Uberman

Сон по 20-30 минут каждые 4 часа.

Всего 6 периодов отдыха в сутки.

Обеспечивает быстрое погружение в фазу быстрого сна и высокую продуктивность.

Everyman

3 часа сна ночью и 3 раза по 20 минут днем, или 1,5 часа ночью и 4-5 коротких сессий днем.

Легче для адаптации, чем Uberman.

Подходит для тех, кто ищет баланс между отдыхом и активностью.

Dymaxion

Сон по 30 минут каждые 6 часов, то есть всего 2 часа сна в сутки.

Самый экстремальный режим, но чрезвычайно эффективный.

Требует строгого соблюдения графика.

Biphasic (бифазный)

4-4,5 часа сна ночью и 1,5 часа днем.

Популярный среди студентов.

Менее эффективен, чем другие полифазные режимы, но лучше однофазного.

Полифазный сон может "добавить" часов в сутки (фото: Freepik.com)

Как перейти на новый режим

Адаптация к полифазному сну требует планирования и дисциплины. Прежде всего выберите режим, который лучше всего соответствует вашему стилю жизни. Заранее подготовьте спальное место: позаботьтесь о комфортной температуре, звукоизоляции и удобстве.

Начните переход с выходных или отпуска, чтобы организм привык постепенно. В первые дни вас может преследовать усталость, но не сдавайтесь - это временно. Обязательно следите за рационом: ешьте больше овощей, фруктов и откажитесь от вредной пищи.

Четко соблюдайте график сна и не меняйте его, чтобы избежать срыва адаптации.

Секреты успеха в новом режиме сна

Чтобы переход на полифазный сон был максимально легким, придерживайтесь нескольких советов. Не пропускайте ни одного запланированного периода отдыха - это поможет организму быстрее привыкнуть.

В часы бодрствования занимайте себя полезными делами, которые будут отвлекать от усталости. Используйте будильники или напоминания, чтобы точно знать, когда пришло время для сна.

Если трудно проснуться, включайте яркий свет или бодрящую музыку. Избегайте стресса перед сном, ведь расслабленное состояние поможет легче заснуть. Помните, что адаптация - это лишь первый этап, а со временем такой режим станет вашей привычкой.

Полифазный сон может стать ключом к более продуктивной жизни, но только при условии правильного подхода. Выберите свой режим, настройтесь на адаптацию и наслаждайтесь новыми возможностями!