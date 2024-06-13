Что такое мицеллярная вода и чем она отличается от тонера

Что такое мицеллярная вода

Мицеллы - это крохотные химические структуры, агрегированные из молекул липидов, способные извлекать грязь и жирные загрязнения с поверхности кожи.

В составе мягких моющих средств, очищенной воды и увлажнителей мицеллярная вода не требует интенсивного физического трения о кожу, чтобы раскрыть свой потенциал, поэтому вряд ли вызовет стресс для чувствительной кожи и спровоцирует побочные реакции, такие как раздражение или воспаление.

"Думайте о мицеллярной воде как об увлажняющей мягкой воде. Она увлажняет кожу, притягивает грязь и жир из кожи и оставляет молекулы, которые притягивают воду", - рассказала косметолог Рейчел Лозина.

Как работает мицеллярная вода

Мицеллярная вода очищает от загрязнений и удаляет макияж, грязь и жир, защищая и сохраняя естественную гидратацию кожи. Знание того, как правильно использовать мицеллярную воду, может обеспечить наилучшую очистку каждый раз.

Стандартный метод предполагает протирание лица ватным диском, смоченным в мицеллярной воде, и изменение столько ватных дисков, сколько нужно, пока последний не останется белым.

В отличие от других видов моющих средств, таких как пенки, гели или гидрофильные масла, мицеллярные воды можно использовать как универсальное средство для снятия макияжа.

Средство помогает удалить остатки средств для тонирования лица, таких как тональные кремы, консилеры, пудры и т.д.

Он также достаточно мягкий, чтобы использовать его на деликатных участках, таких как вокруг глаз и губ, помогая смыть тушь, подводки, тени и губные помады, не вызывая дискомфорта или риска раздражения и покалывания.

В чем разница мицеллярной воды и тонера

Мицеллярная вода и тоник выглядят схожими и наносятся одним и тем же способом, но эксперты отмечают, что между этими двумя продуктами есть отличия.

Тонер, как правило, имеет вяжущее основание, то есть на основе спирта или альфа-гидроксикислоты, тогда как мицеллярная вода увлажняет со взвешенными молекулами масла.

Мицеллярная вода нежнее вашей кожи, особенно если у вас она чувствительна.

Кроме различных формул, мицеллярная вода и тоник предназначены для достижения различных целей ухода за кожей.

Мицеллярная вода направлена на очищение, удаление макияжа, грязи и кожного жира из кожи. Тоники, напротив, сосредоточены на нормализации pH кожи после очищения.

Поэтому, независимо от вашего типа кожи и процедуры очищения, использование тоника сразу после очищения имеет решающее значение для поддержания здоровья кожи.