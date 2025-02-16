Что такое дефицит калорий и как правильно его рассчитать?

Дефицит калорий - это состояние, когда человек потребляет меньше калорий, чем его организм расходует. Именно этот принцип лежит в основе большинства диет для похудения. Однако, важно правильно рассчитать этот дефицит, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья.

Как именно рассчитать этот дефицит - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что такое дефицит калорий?

Калории - это единицы энергии, которые мы получаем из пищи. Наш организм использует эти калории для поддержания жизнедеятельности, физической активности и других потребностей. Когда мы потребляем меньше калорий, чем расходуем, организм начинает использовать накопленные запасы жира для получения энергии. Именно этот процесс и приводит к похудению.

Как рассчитать дефицит калорий?

Для того, чтобы правильно рассчитать дефицит калорий, необходимо знать свою суточную потребность в калориях. Существует несколько способов определения этой потребности, но самым распространенным является использование формулы Миффлина-Сан Жеора.

Формула Миффлина-Сан Жеора

Для мужчин: (10 х вес в кг) + (6,25 х рост в см) - (5 х возраст в годах) + 5

Для женщин: (10 х вес в кг) + (6,25 х рост в см) - (5 х возраст в годах) - 161

Полученное число - это ваш базовый метаболизм (BMR), то есть количество калорий, необходимое для поддержания жизнедеятельности организма в состоянии покоя.

Далее необходимо учесть уровень вашей физической активности. Для этого BMR умножается на соответствующий коэффициент:

Низкая активность (сидячая работа, отсутствие физических упражнений): BMR х 1,2

Умеренная активность (легкие физические упражнения 1-3 раза в неделю): BMR х 1,375

Высокая активность (интенсивные физические упражнения 3-5 раз в неделю): BMR х 1,55

Очень высокая активность (ежедневные интенсивные физические упражнения): BMR х 1,725

Полученное число - это ваша суточная потребность в калориях для поддержания текущего веса.

Для создания дефицита калорий необходимо отнять от этой потребности 10-20%. Обычно рекомендуется создавать дефицит не более 500 калорий в день, чтобы похудение было постепенным и безопасным.

Что нужно помнить?

Расчет дефицита калорий - это индивидуальный процесс, который зависит от многих факторов, таких как возраст, пол, уровень физической активности и состояние здоровья.

Перед тем, как начинать любую диету, необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом.

Важно не только создавать дефицит калорий, но и правильно питаться, получая все необходимые питательные вещества.

Дефицит калорий - это эффективный способ похудения, но только при условии правильного расчета и сбалансированного питания.