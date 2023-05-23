Что произойдет с вами, если каждый день есть помидоры: вся правда о популярном овоще

Получите много антиоксидантов

Помидоры содержат большое количество растительных соединений, являющихся природными антиоксидантами. Они могут помочь бороться со свободными радикалами, ускоряющими процесс старения. Заметьте, что больше всего антиоксидантов в кожуре помидора.

Получите больше калия

Помидоры являются хорошим источником калия, помогающего снизить артериальное давление. Потребление калия также связано со снижением риска инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

Снизится риск травмирования кожи на солнце

В этом овоще имеется особый тип антиоксидантов, защищающих кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Регулярное употребление помидоров может предотвратить солнечные ожоги, тем самым уменьшая риск возникновения опухолей кожи, вызванных ультрафиолетом.

Помидоры оказывают положительное влияние на здоровье человека (фото: Freepik)

У вас улучшится настроение

Исследование 2013 года показало, что участники пожилого возраста, которые ели помидоры два-шесть раз в неделю, имели на 46% меньший шанс развития депрессии любой формы. Остальные продукты, использованные в исследовании, не дали такого же эффекта.

Лучшее усвоение железа

Железо - это минерал, который играет ключевую роль в выработке гемоглобина и миоглобина, которые помогают переносить кислород в мышцы и органы по всему телу. Благодаря высокому содержанию витамина С, помидоры улучшают усвоение железа. Кстати, порция одной чашки томатов содержит около 27% рекомендованной суточной нормы витамина С.

Лучше заживление ран

Витамин С, которого в томатах много, необходим для стимуляции синтеза коллагена в коже, что ускоряет процесс заживления царапин и ран. Исследование 2016 года показало, что употребление добавки витамина С действительно положительно влияло на заживление "сложных" ран.

Однако есть один недостаток

Речь идет о проблемах с пищеварением. К примеру, если у вас кислотный рефлюкс, помидор может спровоцировать симптомы. Свежие помидоры содержат также лимонную и яблочную кислоты, которые повышают кислотность желудка, поэтому следует следить за реакциями вашего организма.