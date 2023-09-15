Что произойдет с кожей, если не пользоваться SPF-кремом осенью: фотопримеры

Что может произойти с кожей

По словам эксперта, не следует отказываться от солнцезащитных кремов осенью. Это большое заблуждение, которое может привести к старению кожи.

Тарасенко показала фото 92-летней женщины, которая всю жизнь наносила SPF на лицо, а о шее почему-то забыла. Это привело к большой разнице состояния лица и шеи.

Женщина всю жизнь наносила SPF только на лицо (фото: кадр с видео)

А на этом фото изображен мужчина, у которого одна половина лица старее за другую. Все потому, что он всю жизнь проработал водителем грузовика.

Поэтому на половину лица солнце чаще попадало через окно. Это привело к тому, что одна часть кожи лица постарела больше.

Как выглядит мужчина, у которого одна половина лица старее другой (фото: кадр с видео)

Важно помнить, что в сентябре-октябре солнце еще достаточно активное, а после летней жары кожа может быть обезвожена и повреждена, поэтому ее чувствительность резко повышается.

В такие моменты пребывания без защиты может спровоцировать появление пигментных пятен, раздражений и солнечных ожогов. Также если вы зимой собираетесь на лыжи, то обязательно наносите солнцезащитный крем. На горном склоне получить солнечный ожог так же просто, как летом.

Сколько крема нужно наносить

Чтобы добиться степени защиты SPF, нужно нанести 2 мг средства в расчете на каждый квадратный сантиметр кожи. Это около четверти чайной ложки для лица и половина чайной ложки для лица и шеи.

Необходимо помнить, что крем для лица из SPF защищает вас всего на несколько часов. Поэтому не забывайте своевременно возобновлять защитный слой, носите шляпу и солнцезащитные очки.

К тому же увлажняющие кремы обязательны для любого времени года, но осенью они особенно важны. Кожа нуждается в восстановлении и защите после лета.