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Чому не потрібно викидати прострочений крем для обличчя та де його можна застосувати

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Понеділок 13 червня 2022 16:25
Чому не потрібно викидати прострочений крем для обличчя та де його можна застосувати Як використати старий крем (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто накопичується велика кількість найрізноманітніших кремів для обличчя, що власники не встигають їх використати. Тому у них закінчується термін придатності.

Як можна використати такий крем - читайте нижче.

Очищаючий скраб для тіла

Щоб підтримувати шкіру всього тіла в гарному стані, варто робити скрабування. Зокрема, для основи скрабу можна використовувати крем, а для ефекту скрабування потрібно взяти морську сіль, цукор, мелену каву.

Крем для ніг

Шкіра на ступнях не така ніжна і вимоглива, як шкіра обличчя і тіла, тому для пом'якшення п'ят прекрасно підійде старий крем для обличчя.

Потрібно нанести старий крем товстим шаром на п'яти і стопи, обмотати ноги харчовою плівкою та одягнути шкарпетки. Через пів години змийте крем з ніг. В результаті шкіра стане м'якою.

Використовуйте для догляду за взуттям

Взуття з натуральної шкіри з часом втрачає блиск, стає тьмяним і не привабливим. Щоб взуття мало гарний вигляд, можна взяти старий крем та нанести його на чисте взуття та розтерти ватним диском. Взуття стане виглядати краще.

Розтягнути взуття

Нові туфлі часто є винуватцями появи мозолів. Все через те, що в новому взутті шкіра жорстка.

Однак, її можна розм'якшити за допомогою старого крему. Змастіть кремом нові туфлі зсередини та зачекайте деякий час, щоб крем вбрався.

В результаті туфлі стануть м'якими.

Пальчикові фарби

В крем можна додати харчового барвника та з дитиною помалювати пальчиковою фарбою на склі. Заняття дуже захоплююче і стане прекрасним тренінгом для розвитку дрібної моторики дитини.

Догляд за одягом

Одяг, який виготовлений з натуральної шкіри, потребує догляду. Варто змащувати шкіру старим кремом і втирати його ватним диском.

Це допоможе повернути старій шкіряній куртці, шкіряному ременю або сумці блиск.

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