Что произойдет с организмом, если поститься неправильно

Чем опасно неправильное соблюдение поста

"Постимся мы однозначно не для похудения, а вот потеря веса и мышечного каркаса при дефиците белка нам гарантирована. Именно так и появляется "минус" на весе. Воздержание от пищи является неотъемлемой частью поста для христиан для уменьшения зависимости от телесных благ. Но я расскажу о рисках для здоровья от строго ограниченного питания", - говорит Сеник.

Она добавляет, что длительный отказ от животных белков опасен, потому что провоцирует многие дефициты.

"Особенно это важно для людей, имеющих, например, аутоиммунные заболевания или ожирение. Без животных белков построить качественный рациональный режим невозможно. Если вы собираетесь компенсировать все разрешенной рыбой, то теоретически так можно, но высокий риск дефицита важных нутриентов все же есть", - объясняет диетолог.

При этом она отмечает, что сейчас есть качественные белки в добавках, которые могут компенсировать дефициты.

"Когда мы забираем важную группу продуктов из рациона, наше питание и тело в результате меняются. И если вы человек, который по жизни по тем или иным причинам ест мало белковой пищи, есть риски", - говорит диетолог.

Что нужно знать о нехватке белка

"Компенсация белка часто будет за счет мышц, а жирок останется, потому что он нам, кроме источника энергии на другое уже не очень годится. Из него не образуешь нейромедиаторы, ферменты, белки и транспортеры и всякое разное, что строит наше тело", - говорит Сеник.

Она разъясняет, что в среднем человеку требуется 1-1,3 г белка на 1 кг массы тела. А это - 60-100 г чистого белка.

"Если человек стремится к снижению веса, но при этом не употребляет достаточно продуктов белковой группы, ему нужно прорабатывать рацион очень подробно. Поэтому не пренебрегайте этим при выборе продуктов, особенно во время поста", - советует диетолог.

Также она добавляет, что если у вас есть необходимость ограничить потребление белков животного происхождения, лучше обратиться к специалисту за разработкой специального меню.