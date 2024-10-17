Что стало с Ольгой Юнаковой - звездой 90-х, которая перебралась жить в Испанию (фото)

Ольга Юнакова - украинская исполнительница, уроженка Львова, которая с 2014 года вместе с мужем и детьми проживает в Испании.

Что известно о жизни артистки, ее творческом пути и как она выглядит сейчас - читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Ольги Юнаковой

Будущая звезда впервые вышла на сцену в 4 года в программе "Веселые нотки", состоявшейся тогда в Москве. Благодаря письмам телезрителей, юная исполнительница стала лауреатом с песней "Чебурашка". На профессиональную сцену она вышла в 1990 году - как солистка группы "Бок о бок", а в 1995 году объявила о начале сольной карьеры.

Также Юнакова пробовала себя в роли ведущей. В 1996 году она перебралась в Киев, где стала совладелицей студии звукозаписи "На Куличках Рекордс".

У выпускницы Львовского музыкального педагогического училища и Киевского национального университета культуры и искусств есть за плечами ряд творческих достижений, включая престижные награды, альбомы, съемки в фильмах и работу над десятками видеоклипов.

кадры из соцсетей Ольги Юнаковой (фото: facebook.com/yunakava)

Жизнь в Испании

В 2014 году Ольга вместе с мужем Степаном и дочками уехала на отдых в Испанию. Так сложилось, что семья решила остаться там, и их поездка продолжается до сих пор, как говорит сама Ольга.

Младшие дочери Юнаковой учатся в испанской школе, а старшая, 19-летняя Тереза, учится на видеографа, режиссера монтажа, фотографа и звукорежиссера. Девушка помогает маме в ее профессиональной деятельности.

Ольга, как известно, за границей продолжает выступать, а также преподает вокал.

"Я преподаю вокал. Создала детский коллектив, детки поют на испанском, английском, украинском, французском, немецком, китайском, японском. Причем сами изъявляют желание, на каком языке петь. Иногда бывают заказы на корпоративы", - делилась звезда в интервью OBOZREVATEL.

"Недавно я была церемонимейстером на свадьбе - попробовала себя и в такой роли. Пригласили невесты, родом из Одессы. Провела им церемонию росписи, потом - в ресторане тамадировала. Тереза мне очень помогала - она хорошо разбирается в технике. Конечно, с помощью папы" , - тоже говорила она.

Муж Ольги, Степан, по профессии хореограф, но также увлекается массажем, и в Испании к нему обращаются за профессиональной помощью. Кроме того, он интересуется правильным сбалансированным питанием и часто обсуждает это с семьей.

Юнакова продолжает заниматься вокалом (фото: facebook.com/yunakava)

Семья проживает в Марбелье, где арендует дом с пятью спальнями. Покупка такой недвижимости, по словам Юнаковой, будет стоить более миллиона евро.

"Своя большая территория, бассейн, зона барбекю, сад, даже маленький городик, который я сама разбила на территории. Когда только сняли дом, здесь почти не было растений. Я высадила все деревья, которые могут здесь расти. Пальмы, кактусы, агаву - это для красоты. А еще есть лимон, апельсин, мандарин, кумкват, хурма, личи, питахая (еще называют фруктом дракона), авокадо. У меня есть клубника, немного земляники", - рассказывала артистка.

Ольга Юнакова переехала в Испанию в 2014 году (фото: facebook.com/yunakava)

О войне

Юнакова отмечает, что карантин и полномасштабное вторжение России научили их семью жить одним днем. Они не планируют ничего глобального и пытаются наслаждаться тем, что у них есть.

Ольга также поделилась, что после начала войны в Испанию приехали многие украинцы, но не всем удалось устроиться, поэтому некоторые уже вернулись в Украину. Сама звездная семья не возвращалась домой с момента выезда.

Кроме вокального творчества, Юнакова увлекается хореографией, теннисом, плаванием, конным спортом и бильярдом. Также она коллекционирует кукольные домики и реставрирует мебель.

В соцсетях певица делится кадрами со своих выступлений, фотографиями с родными и другими яркими моментами.

Ольга Юнакова с мужем и детьми живет в Испании (фото: facebook.com/yunakava)