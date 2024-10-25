Что стало с Анатолием Кальяненко - самым старшим участником "Шанса", который отказался от публичной жизни

Что известно про Анатолия Кальяненко

Певец - уроженец города Летичев, Хмельницкая область. Музыкой он увлекался с детства, а также танцами. В 1979 году стал лауреатом всесоюзного конкурса работников культуры, а в 2009 - лауреатом первой премии Всеукраинского фестиваля "Песенный вернисаж". В том же году артист представил свой первый авторский альбом под названием "Онуці, родині та всій Україні".

После победы на "Шансе" Кальяненко сообщил, что вместо дальнейшей раскрутки выбирает деньги. Позже он объявил о планах продолжить творческую деятельность и радовать поклонников новыми музыкальными работами и, как видим, он таки реализовал задуманное.

В комментариях СМИ Кальяненко, как один из известных хмельнитчан, рассказал, на что бы потратил свой миллион. В частности, он заявлял, что если бы у него неожиданно появились лишние средства, он без колебаний занялся бы творчеством.

"Записал бы еще несколько альбомов и купил бы качественную аппаратуру для концертной деятельности. Если бы еще остались деньги, возможно, приобрел бы что-то и для квартиры. Автомобиль мне точно не нужен, я его уже имею. Издал бы еще одну книгу. Это мои планы на будущее. Надеюсь, что на все хватит времени. На то, чтобы реализовать задуманное, нужны деньги, поэтому приходится много работать. Если бы деньги у меня неожиданно появились, то я бы занимался творчеством", - говорил Анатолий.

Кальяненко на одном из телевизионных шоу (скриншоты)

Самые известные песни исполнителя

Среди его самых популярных песен: "Батькові", "Бесіда з Богом", "Верба для діда та баби", "Козацька матуся", "Матусі молитва", "Наказ онучці", "Сумне кохання", "Стежина в дитинстві" и ряд других. Все эти композиции можно найти на YouTube.

В сети не так много информации о знаменитости, однако тогда, на пике своей популярности, он появлялся на различных телевизионных проектах и давал комментарии касательно своей карьеры.

Как дальше сложилась его судьба - остается неизвестным.

Игорь Кондратюк и "Шанс"

Тем временем Игорь Кондратюк, как основатель программы "Шанс", в сентябре 2018 года в сети делился щемящим постом, посвященным 15-летию со дня выхода первого музыкального выпуска.

"Пять лет эта программа не знала себе равных в симпатиях телезрителей. 10 сезонов (5 лет) простые народные таланты - победители "Караоке на Майдане" соревновались за зрительские голоса и некоторые из них даже достигли вершин нашего шоу-бизнеса", - писал продюсер.

"К сожалению, и интернете отсутствует первый выпуск, который вышел в 19:00 на Интере именно 28 сентября 2003 года. Поэтому предлагаю просмотреть одну из самых веселых программ "Шанс" от 1 апреля 2007 года. Люди до сих пор предлагают восстановить "Шанс". Но как это можно сделать без Андрея Кузьменко - я не представляю", - также отмечал он.

Напомним, оригинальное талант-шоу Игоря Кондратюка стало идейным продолжением его другого проекта - "Караоке на Майдане". Попадавшие в программу герои уезжали на лимузине и автоматически становились участниками другого шоу.

В течение дня над ними работали лучшие стилисты, визажисты, дизайнеры и тренеры. Продюсерами были Андрей Кузьменко и Наталья Могилевская, но иногда одного из них подменяли другие звездные коллеги, например Александр Пономарев или Светлана Лобода.

Сначала оба продюсера сотрудничали с артистом, а с третьего сезона два победителя "Караоке на Майдане" становились подопечными двух разных тренеров и соревновались друг с другом. В конце каждый из участников в новом сценическом образе в прямом эфире исполнял выбранную песню.

Победителей выбирали путем голосования зрителей. В финал обычно попадали 7-8 лучших участников. В финале все исполняли оригинальные песни, а победитель получал право ротации на радио и съемку видеоклипа.

Кальяненко заявлял, что занимался бы твореством, если бы имел достаточно средств (скриншот)

Также в первых трех сезонах победитель автоматически становился участником престижного международного конкурса молодых исполнителей в Юрмале - "Новая волна". С четвертого сезона победитель получал денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Из-за того, что Кальяненко выбрал деньги вместо раскрутки, на "Новую волну" поехал серебряный призер - Денис Болдышев.