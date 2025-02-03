Что слушают и смотрят звезды Нацотбора: Ziferblat раскрыли неизвестные факты о себе

Какая музыка сейчас в вашем плейлисте? Последние добавленные треки, любимые исполнители.

Валентин: Сейчас мало слушаю. Из современных исполнителей нравится Оливия Родриго. Из старых - сейчас снова вернулся к The Stone Roses. Выдающаяся группа, кстати, любимцы Дэвида Бекхэма. (Улыбается.)

Даниил: Стараюсь слушать музыку дозировано. Слишком много мелодий могут навредить моему музыкальному воображению. Возвращаюсь к своим подростковым предпочтениям: Genesis, John Denver или Kate Bush. Хотя и для Ariana Grande находится место, очень нравится эта певица.

Федор: Недавно открыл для себя группу A Perfect Circle, полюбил ее. Поскольку настроение меняется каждый день, слушаю разное - от джаза, соула 70-х до современного progressive metal. Попмузыку тоже не обхожу стороной. Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

Какая песня всегда поднимает вам настроение?

Валентин: The Rolling Stones - She's a Rainbow.

Даниил: Peter Gabriel - Solsbury Hill. Самая жизнеутверждающая песня, которую я когда-либо слышал.

Федор: Sting - Englishman in New York.

Какую музыку вы слушаете во время тренировок/за рулем/в свободное время?

Валентин: Очень разную, по настроению. Как грустную, так и веселую (улыбается.)

Даниил: Только эмбиент. Я даже не могу сделать свой топ на стримингах за год, всегда там появляются эмбиент-исполнители, которых никто не знает и вряд ли послушает. Во время тренировок всегда слушаю OST к игре Silent Hill 2 от Акиры Ямаоки или Andrew Forrest (британский андеграундный эмбиент-исполнитель). Невероятно атмосферная музыка. Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

Федор: Во время тренировок ритмичная и энергичная музыка обычно помогает, но бывает, что и эмбиент может несколько "разгрузить" мозг и настроить голову на одну волну с телом.

Любимые исполнители из детства/юности?

Валентин: Genesis, Gorillaz, The Doors, "Океан Эльзы".

Даниил: "Океан Эльзы", King Crimson, Шопен и The Doors.

Федор: The Beatles, Stevie Wonder, Metallica, U2.

Как музыка влияет на ваш творческий процесс/настроение?

Даниил: Музыка - это источник неподдельных эмоций. Поэтому именно она влияет на меня больше всего.

Федор: Влияет, да еще и как! Вдохновляет, наполняет идеями, настроение всегда закрепляется соответствующей музыкой.

Какие последние фильмы/сериалы вы пересмотрели, какие впечатления?

Валентин: Сейчас больше смотрю фильмы ужасов, в последнее время - фолкгороры. Очень понравились два фильма режиссера Ари Астера - "Наследственность" и "Солнцестояние". Советую.

Даниил: Я в последнее время смотрю кино, чтобы абстрагироваться, поэтому это что-то простое. Недавно увлекся Стивеном Кингом, раньше эту атмосферу не мог распробовать. Очень понравился фильм "1408". Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

Федор: Недавно начал смотреть "Твин Пикс", чтобы почтить память маэстро Дэвида Линча. Обожаю его атмосферу и персонажей, которые всегда переносят тебя в другое измерение с ароматным куском вишневого пирога.

Какой ваш любимый фильм/сериал всех времен и почему?

Валентин: Трудный вопрос, ведь часто любимый фильм - совсем не лучший, причем даже по моему мнению. Пусть это будет "Большая рыба" Тима Бертона. Смотрел его очень много раз. Очень люблю!

Даниил: Отвечу аналогично: сложный вопрос! "Большая рыба" - правильно сказано. И не ищите здесь логику (смеется.) После него все бурлит в организме, эмоции хотят вырваться наружу. Любимые - это все-таки "Красная пустыня" Антониони, вообще вся его квадрология на тему отстранения от общества. Обожаю большинство фильмов Бергмана. И "Гарри Поттер" занимает отдельное место в моем сердце!

Федор: Трилогия "Властелин колец" всегда со мной, когда грустно или болею. Или когда надо напомнить себе, что добро всегда побеждает.

Какой жанр кино/сериалов вам нравится больше всего?

Даниил: Бытовые драмы и экзистенциальные фильмы. Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

Какие любимые актеры/режиссеры?

Валентин: Очень люблю Тома Хэнкса, Робина Уильямса.

Даниил: Джеймс МакЭвой, Робин Уильямс, Джим Керри, Одри Хепберн, Дрю Бэрримор, Хью Грант, Тильда Суинтон, Кирстен Данст, Колин Ферт.

Фёдор: Юэн МакГрегор, Брюс Уиллис, Джим Кэри, Леонардо Ди Каприо, Мэттью МакКонахи, Брэд Питт, Мэтт Дэймон.

Есть ли у вас guilty pleasure в мире кино/сериалов? То есть что-то, что нравится, но несколько стыдно в этом признаться.

Валентин: "Американский пирог" (смеется.)

Даниил: "Американский пирог", сериалы на телеканале "Бигуди".

Федор: Сериал "Девушки Гилмор", One Tree Hill.

Какую книгу вы сейчас читаете?

Даниил: Это первый год в моей жизни, когда с книгами стало сложно, все из-за большой занятости. Но советую "Голод" Кнута Хамсуна и "Пьольса" Торгни Линдгрен.

Какая книга произвела на вас наибольшее впечатление?

Даниил: Трудно отвечать на такой вопрос и выбрать из кучи прочитанных книг. Но всегда можно обратиться к детским неподдельным эмоциям, поэтому сейчас отдаю предпочтение беллетристике.

Самое потрясающее для меня произведение - "Мартин Иден" Джека Лондона. Самое эмоциональное - "Буреломный перевал". Самое загадочное, пробирающее до глубины души, - "Замок" Кафки.

Какой ваш любимый жанр литературы?

Даниил: Трудно сказать. Пожалуй, магический реализм, что-то в духе Борхеса или Маркеса.

Есть ли любимые авторы?

Даниил: О. Генри, Борхес, Кафка, Джек Лондон.

Влияют ли книги на ваше творчество/мировоззрение?

Даниил: Конечно. Книги влияют больше всего.

Есть ли у вас книги, которые вы перечитываете снова и снова?

Даниил: Я не умею перечитывать книги.

Как выбираете, что слушать/смотреть/читать? Имеются в виду рекомендации друзей, рейтинги или отзывы.

Даниил: Обычно просто решаюсь попробовать, просмотрев обложку, описание.

Влияют ли ваши предпочтения в музыке/кино/литературе на ваш стиль/творчество?

Даниил: Они и должны на все это влиять, для того их создали авторы. Это и есть культурный прогресс. Все, что мы создаем, - порождение мыслей и тезисов прошлого. Своеобразный коктейль.

Есть ли у вас коллекции музыкальных пластинок/книг?

Даниил: Все полки у меня заставлены книгами матери или моими. Пластинки коллекционировал в основном брат. У меня не такая большая коллекция, но что-то интересное на вечер найдется. (Смеется.)