Что сказать при знакомстве: фразы, которые точно сработают в баре, на улице и в магазине

В 2025 году знакомиться "в реале" стало почти экзотикой, но именно это и поражает. Неожиданная фраза в очереди за кофе или меткое слово в баре могут дать больше, чем сотня свайпов в приложении.

"Сказать банальное "Привет" или "Как дела?" - это совсем не стратегия. Если вы хотите завязать интересный разговор с незнакомым человеком, то важно сказать не то, что первым пришло вам в голову, а то, что действительно зацепит", - говорит эксперт.

Он добавил, что на самом деле волшебной и универсальной фразы не существует. Но есть вы - настоящие, живые, искренние. Это уже большое преимущество.

Не пытайтесь поразить

Лучше - заинтересовать. Попробуйте обратиться к контексту:

"Эти помидоры сегодня выглядят подозрительно счастливо. Возможно, знак судьбы?"

"Я не эксперт в винах, но вы выглядите как человек, который знает, что выбирает. Что посоветуете?"

"Похоже, мы оба застряли в очереди к бармену..."

"Я тут уже 5 минут стою, может, вы счастливее в заказах?"

"Кажется, этот день станет лучше, если я скажу вам привет"

"Не могу выбрать вино, потому что любимого нет. Может, посоветуете что-нибудь?"

"Признаюсь честно - решился подойти только потому, что вы улыбнулись. Это безопасно?"

Спрашивайте о чем-то интересном

В магазине можно спросить совет относительно продуктов или где находится тот или иной отдел, на улице - простор неограничен, от шутки о странном цвете листьев до вопроса о том, какой породы собака, пробежавшая по улице.

"Шутка, легкая самоирония, искренность - работают лучше, чем заученные фразы. Обращайте внимание на реакцию. Заинтересованность - идем дальше. Дискомфорт - вежливо отступаем", - советует специалист.

Не забывайте: задача не впечатлить, а начать диалог. А дальше - уже ваша харизма и тонкая интуиция.

"Потому что знакомство - это не о правильных словах. Это о смелости сделать шаг. Иногда - просто сказать: "Привет. Можно присесть рядом?" - резюмирует Виталий Курсик.