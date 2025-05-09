Что сказать при знакомстве: фразы, которые точно сработают в баре, на улице и в магазине

Это произошло неожиданно: вы стоите в очереди за кофе, рассматриваете помидоры в супермаркете или ловите чей-то взгляд в баре - и... что-то щелкает внутри. Только вот вопрос: что сказать, чтобы ни спугнуть, ни показаться навязчивым и точно не прозвучать банально?
Как познакомиться в людном месте и поразить собеседника с первой фразы, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
В 2025 году знакомиться "в реале" стало почти экзотикой, но именно это и поражает. Неожиданная фраза в очереди за кофе или меткое слово в баре могут дать больше, чем сотня свайпов в приложении.
"Сказать банальное "Привет" или "Как дела?" - это совсем не стратегия. Если вы хотите завязать интересный разговор с незнакомым человеком, то важно сказать не то, что первым пришло вам в голову, а то, что действительно зацепит", - говорит эксперт.
Он добавил, что на самом деле волшебной и универсальной фразы не существует. Но есть вы - настоящие, живые, искренние. Это уже большое преимущество.
Лучше - заинтересовать. Попробуйте обратиться к контексту:
В магазине можно спросить совет относительно продуктов или где находится тот или иной отдел, на улице - простор неограничен, от шутки о странном цвете листьев до вопроса о том, какой породы собака, пробежавшая по улице.
"Шутка, легкая самоирония, искренность - работают лучше, чем заученные фразы. Обращайте внимание на реакцию. Заинтересованность - идем дальше. Дискомфорт - вежливо отступаем", - советует специалист.
Не забывайте: задача не впечатлить, а начать диалог. А дальше - уже ваша харизма и тонкая интуиция.
"Потому что знакомство - это не о правильных словах. Это о смелости сделать шаг. Иногда - просто сказать: "Привет. Можно присесть рядом?" - резюмирует Виталий Курсик.