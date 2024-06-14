Что делать с волосами после стрижки, чтобы уберечь себя от горя

Стрижка в Страстную пятницу может предотвратить головные боли

Страстная пятница в Ирландии - день покаяния, поста и молитвы. Также существует несколько предрассудков и обычаев, связанных с этим днем.

Один из них состоит в том, что женщины распускают волосы в знак траура. Многие ирландские мужчины и женщины стригут волосы и оставляют их распущенными. Считается, что стрижка в этот день может предотвратить головные боли в течение всего следующего года.

Всегда следует сжигать срезанные волосы

После стрижки остается много волос, и, хотя вы, возможно, привыкли просто подметать их, есть несколько предрассудков, утверждающих, что выбрасывание волос может принести неудачу. Вместо этого считается, что лучше сжечь срезанные волосы.

Это связано с верой, что птицы могут использовать волосы для своих гнезд, и если они вплетут их в свои гнезда, ваша судьба может переплестись с судьбой птиц. Также считается, что если не сжечь волосы, это может вызвать головные боли.

Некоторые верят, что сжигание волос может предотвратить кражу волос злыми людьми, которые могут использовать его для "злых заговоров" или "злых заклятий". Сожженные волосы также могут определить ваше будущее: если волосы горят ярко, вы проживете долгую жизнь, а если сгорят быстро, вас может ожидать физическая угроза.

Стрижка волос ночью может привести к смерти члена семьи

Стричь волосы ночью - не лучшая идея. В темноте это может привести к беспорядкам и несчастным случаям.

Еще в те времена, когда не было ламп, существовал предрассудок, запрещавший молодым людям стричь волосы ночью. Считалось, что таким образом они могут предотвратить несчастные случаи и защитить себя и своих близких от беды.

Стрижка во вторник может сократить жизнь

В индуизме считается, что стрижка волос и ногтей во вторник может сократить продолжительность жизни и даже привести к большим долгам. Это связано с тем, что вторник или Мангалвар в индуистской традиции является днем споров, сражений и войны.

Поскольку у недели есть еще шесть дней, индуизм советует отложить стрижку на другой день.

Ваши волосы растут быстрее, если подстригать их во время беременности

Будущие мамы часто подмечают радикальные изменения в своем теле. Одно из таких изменений заключается в том, что волосы могут расти быстрее и гуще, если их коротко подстричь.

Итак, если вы не уверены, какую прическу выбрать, не беспокойтесь - волосы быстро отрастут.

Новый год не должен означать новую прическу

Согласно традициям Китайского Нового года, стричься под самый Новый год – плохая идея.

Китайский иероглиф "волосы" похож на первый иероглиф слова "процветать". Поэтому, если не стричь и не мыть волосы, вы сохраните свое богатство на следующий год.

Вы привлечете зло, если пострижетесь в воскресенье

Есть католические предрассудки, что стрижка в день покоя Господня может принести только зло. Считается, что воскресенье - это день отдыха для всех, без каких-либо дел, включая стрижку.

Стрижка в понедельник может улучшить здоровье

Поскольку понедельник символизирует новое начало недели, считается, что стрижка в этот день может принести как физическое, так и психическое здоровье. Поэтому если вы хотите начать все с новой прической, запланируйте стрижку на понедельник.