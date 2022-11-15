Что делать, чтобы не остаться без связи: важные советы

В результате обстрелов критической инфраструктуры значительная часть украинских городов осталась без света и связи. Однако быть в контакте с родными и близкими все равно важно, чтобы знать, что они в безопасности.

Styler рассказывает, что нужно делать, чтобы не остаться без связи во время аварийных отключений.

Используйте "легкие" мессенджеры

Отправка сообщений через Instagram или Telegram займет много времени, поскольку эти социальные сети требуют стабильной и хорошей связи. Вместо них лучше использовать Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go.

Они работают быстрее даже при ухудшении доступа в Интернет.

Установите приложения без сети

Если во время аварийного отключения вы оказались вне дома, а вам нужно куда-то добраться, загрузите карты, не требующие доступа в интернет. К примеру, mapy.cz. Можно также включить соответствующую функцию Google Maps.

Однако, обратите внимание, что приложения не загружают автоматически нужные карты, поэтому это нужно сделать заранее самостоятельно.

Заведите кнопочный телефон

Да-да, именно сейчас пришло его время. На самом деле старые телефоны часто работают даже лучше новых смартфонов. Они дольше удерживают заряд и лучше ловят мобильную связь.

Конечно, оперативных новостей или о воздушной тревоге вы из него не узнаете, но по крайней мере сможете совершить звонок или отправить хоть какое-нибудь сообщение.

Кнопочный телефон лучше ловит сотовую связь (фото: pixabay.com)

Зарядите необходимые устройства

Всегда следите за уровнем зарядки ваших гаджетов, особенно телефонов и повербанков. Именно они обеспечат наличие связи с внешним миром.

Кроме того, если вы работаете или учитесь дома, то заряженный гаджет при отсутствии света позволит доработать, пока не выключится сам.

Если выключение электричества застало вас дома

В таком случае выключите из розеток электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения. Не используйте газовые плиты для обогрева. Есть опасность отравиться угарным газом.

Если вы используете генератор, установите его вне помещения и подальше от окон.

Заранее имейте дома: