Что делать, чтобы иметь плоский живот? 15 проверенных способов уменьшить талию

Мать плоский живот и стройную талию - это не только эстетика, но и признак здоровья. Накопление жира в области живота повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем.

Если вы мечтаете снизить талию, РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 15 проверенных способах, которые помогут достичь цели.

Сократите потребление сахара

Уменьшите количество добавленного сахара в рационе. Сахар способствует накоплению жира, особенно в области живота.

Соблюдайте дефицит калорий

Создайте легкий дефицит калорий - потребляйте меньше, чем тратите. Это будет способствовать общему похудению.

Включите больше белков в рацион

Продукты, богатые белком, ускоряют метаболизм и снижают аппетит, помогая избавиться от жира. Выбирайте яйца, рыбу, курятину, бобовые.

Избегайте рафинированных углеводов

Замените белый хлеб, макароны и выпечку цельнозерновыми продуктами. Они дольше насыщают и полезны для пищеварения.

Делайте акцент на клетчатке

Растворимая клетчатка, содержащаяся в овсянке, семенах чиа, овощах и фруктах, уменьшает жир в области живота.

Пейте больше воды

Вода ускоряет обмен веществ и помогает избежать вздутия живота.

Избегайте газированных напитков

Газированные напитки могут вызвать вздутие и добавляют лишние калории.

Регулярно тренируйтесь

Кардиотренирование (бег, ходьба, плавание) эффективно сжигают жир, а силовые упражнения улучшают тонус мышц живота.

Добавляйте упражнения на пресс

Планка, скручивание и подъемы ног помогают сделать мышцы живота более крепкими.

Избегайте стресса

Стресс увеличивает уровень кортизола, гормона, который содействует скоплению жира в области животика. Упражняйте медитацию или йогу.

Нормализуйте сон

Недостаточная продолжительность сна (менее 7-8 часов) увеличивает риск ожирения.

Избегайте алкоголя

Алкоголь содержит много калорий и способствует отложению жира.

Питайтесь медленно

Медленное пережевывание пищи помогает избежать переедания и улучшает пищеварение.

Откажитесь от перекусов на ходу

Ешьте за столом, а не при просмотре телевизора или работы. Это снизит риск переедания.

Контролируйте потребление соли

Чрезмерное количество соли может вызвать задержку воды в организме, что приводит к вздутию.

Здоровье превыше всего

Плоский живот - это результат сбалансированного питания, регулярной физической активности и здорового образа жизни. Помните, что процесс похудения требует времени и терпения, но каждый шаг приближает вас к желаемому результату.