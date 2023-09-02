Что делать, если не успели вовремя оформить наследство: объяснение юриста

Что нужно знать о получении наследства

До начала полномасштабного вторжения срок принятия наследства составлял 6 месяцев. При этом не было важно, принимает ли человек наследство по завещанию или по закону. Полугодовой срок начинался с дня смерти наследодателя.

Однако позже в закон внесли изменения и этот срок увеличили до 10 месяцев, но в мае этого года вернули довоенные нормы - теперь наследство можно принять в течение полугода.

"Если наследник не захотел оформлять наследство, то в течение этого периода имеет право обратиться к нотариусу с заявлением об отказе от принятия наследства", - пояснил юрист Александр Малик.

Что делать, если пропустили срок принятия наследства

Надо узнать, является ли человек единственным наследником. Если есть другие наследники, которые уже приняли наследство, можно обратиться к ним, чтобы они дали письменное согласие на принятие наследства.

После этого можно будет обратиться к нотариусу по месту открытия наследства и подать заявление.

Если человек был единственным наследником или он не смог получить письменное согласие от других наследников, тогда ему нужно обращаться в суд.

Какие причины считают уважительными для пропуска наследства

Есть несколько причин, которые суд может признать настолько уважительными, что предоставит человеку возможность все-таки получить наследство. Чаще всего важным фактором считают длительную болезнь наследника, в результате которой он долгое время находился на стационарном лечении и проходил реабилитацию и поэтому не мог вовремя обратиться к нотариусу.

Другими уважительными причинами могут быть:

работа, связанная с постоянными длительными командировками за границу

отбывание наказания в местах лишения свободы

неосведомленность наследника о наличии завещания

служба в Вооруженных Силах Украины

большое расстояние между местом постоянного проживания наследников и местонахождением наследственного имущества

пребывание в плену или оккупации и т. п.

Суд рассматривает каждое дело индивидуально, поэтому перечень уважительных причин может быть большим.

Кто имеет право на наследство (инфографика: finance.ua)