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Не сбивайте ребенку температуру этим препаратом: может привести к смерти

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Вторник 29 ноября 2022 08:29
Не сбивайте ребенку температуру этим препаратом: может привести к смерти Фото: Не сбивайте температуру у ребенка анальдимом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многочисленные сообщества мам призывают сбивать температуру "чудо-средством". Да и врачи "школы СССР" не пренебрегают назначением свеч Анальдим, действующее вещество которых – метамизол натрия. В развитых странах запрещено к использованию не только у детей, но и у взрослых, уже почти 50 лет.

О том, почему этот препарат опасен рассказали на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.

В чем опасность Анальдима

В США все, что содержит метамизол, было снято с производства и изъято с рынка еще в 1977 году. А все из-за довольно частого возникновения смертельного заболевания крови – агранулоцитоза.

Это состояние, при котором резко снижается количество зернистых лейкоцитов (гранулоцитов), что снижает сопротивление организма ко всем инфекциям.

Болезнь прогрессирует настолько быстро, что приводит к смерти.

Причем возникнуть оно может не сразу после приема метамизола, но через некоторое время.

"Так же поступили и в Германии, когда с 1981 по 1986 год было зафиксировано более ста смертей, ассоциированных с приемом препарата. В следующем году был введен запрет на продажу. И только в "совке" и пост "совковых" странах его используют до сих пор. Почему? Ответ прост – потому что он дешевый", - сообщили медики.

Чем нужно сбивать температуру у ребенка?

Для снижения температуры в педиатрии есть два золотых мировых стандарта - это парацетамол и ибупрофен.

Именно они, даже на стационарном лечении при неотложной помощи и используются в развитых странах, даже когда лихорадка достигает опасных цифр выше 41.5.

При необходимости внутривенной инфузии вводят специальные формы парацетамола.

Как правильно сбивать температуру

  • Лекарство только по весу ребенка, а не по возрасту.
  • Без понижения температуры воздуха ниже 18 градусов в помещении, лекарства адекватно не будут работать.
  • Без надлежащей регидратации лекарства не будут работать. Давайте ребенку пить!

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Ранее мы сообщали, чем нельзя понижать температуру детям.

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