Что делать, если вы разбили ртутный градусник: химик дал план действий
Не сюрприз, что когда наступает сезон вирусных заболеваний, мы все чаще пользуемся термометрами. Несмотря на существование электронных, большинство привыкло к обычным ртутным. С ними нужно обращаться осторожно, чтобы не разбить.
А вот как поступить, если градусник нечаянно все-таки разбился, рассказал химик-ученый Глеб Репич на своей странице в Instagram.
Чем опасна ртуть
Ртуть - это химическое вещество из периодической таблицы Менделеева. Она имеет одну уникальную особенность, а именно начинает испаряться при температуре 18 градусов выше нуля. Обычно примерно такой воздух в жилом помещении.
Если разбить градусник в комнате, металл начнет сразу улетучиваться и оседать на стенках ваших органов дыхания. Чем выше температура и больше солнечного света, тем быстрее происходит испарение.
Жидкая ртуть (фото: ru.wikipedia.org)
Осложнения при истечении ртути из градусника:
- поражение слизистой человека, выражающееся в хроническом стоматите
- замедленная работа почек, поэтому могут возникать сильные отеки
- печень не в состоянии выводить токсины из организма
- страдает сердечно-сосудистая и нервная система
В зависимости от степени отравления ртутью симптомы могут варьироваться и проявляться по-разному. Если вы разбили градусник и вдохнули даже немного вещества, обратитесь к врачу, чтобы убедиться в стабильности вашего состояния.
Что делать, если разбили градусник
Глеб Репич отмечает, что проблема заключается в том, что при ударе о поверхность ртуть разбивается на мельчайшие шарики. Они разлетаются по всему помещению в мельчайшие щели: под мебель, плинтусы, щели в полу и т.д.
Химик делится алгоритмом действий на такой случай:
- первым шагом откройте окна, чтобы получить доступ к свежему воздуху.
- огородите место, где произошла неприятность, чтобы там никто не ходил.
- возьмите банку с водой и крышкой.
- соберите туда всю ртуть. Лучше всего это делать на изогнутый кусок бумаги небольшой кистью. Очень маленькие капли подкатывайте друг к другу, чтобы они слипались вместе.
- далее необходимо произвести демеркуризацию, то есть химическую обработку хлоркой. Помойте ею все участки, где была разлита ртуть.
После того как ртуть была собрана, не выбрасывайте ее прямо в мусорку. Лучше всего отнести ее к пункту приема опасных отходов в вашем городе.
Как и в любых чрезвычайных ситуациях, отставьте панику. Ртуть вас не убьет, а вот страх и нервы помешают избавиться от последствий. Не пытайтесь убрать ртуть веником или пылесосом. Это только разнесет его и ускорит испарение вещества.
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