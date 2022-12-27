Що робити, якщо ви розбили ртутний градусник: хімік дав план дій
Не сюрприз, що коли настає сезон вірусних захворювань, ми все частіше користуємося термометрами. Попри існування електронних, більшість звикла до звичайних ртутних. З ними потрібно поводитися обережно, щоб не розбити.
А от як діяти, якщо градусник ненароком все-таки розбився розповів хімік-науковець Гліб Репіч на своїй сторінці в Instagram.
Чим небезпечна ртуть
Ртуть - це хімічна речовина із періодичної таблиці Менделєєва. Вона має одну унікальну особливість, а саме починає випаровуватися за температури 18 градусів вище нуля. Зазвичай приблизно таке повітря в житловому приміщенні.
Якщо розбити градусник у кімнаті, метал почне відразу випаровуватися та осідати на стінках ваших органів дихання. Чим вище температура і більше сонячного світла, тим швидше відбувається випаровування.
Рідка ртуть (фото: uk.wikipedia.org)
Ускладнення при витіканні ртуті з градусника:
- ураження слизової людини, що виражається у хронічному стоматиті
- сповільнена робота нирок, тому можуть виникати сильні набряки
- печінка не в змозі виводити токсини з організму
- страждає серцево-судинна та нервова система
Залежно від ступеня отруєння ртуттю симптоми можуть варіюватися та проявлятися по-різному. Якщо ви розбили градусник і вдихнули навіть небагато речовини, зверніться до лікаря, щоб впевнитися в стабільності вашого стану.
Що робити, якщо розбили градусник
Гліб Репіч зазначає, що проблема полягає в тому, що при ударі об поверхню ртуть розбивається на найдрібніші кульки. Вони розлітаються по всьому приміщенні в найдрібніші шпарини: під меблі, плінтуси, щілини в підлозі тощо.
Хімік ділиться алгоритмом дій на такий випадок:
- першим кроком відчиніть вікна, щоб мати доступ до свіжого повітря.
- обгородіть місце, де сталася неприємність, щоб там ніхто не ходив.
- візьміть банку з водою та кришкою.
- зберіть туди всю ртуть. Найкраще це робити на зігнутий шматок паперу невеликим пензлем. Дуже маленькі краплинки підкочуйте одна до одної, щоб вони злипалися разом.
- далі необхідно провести демеркуризацію, тобто хімічну обробку хлоркою. Помийте нею всі ділянки, де була розлита ртуть.
Після того, як ртуть була зібрана, не викидайте її просто в смітник. Найкраще віднести її пункту прийому небезпечних відходів у вашому місті.
Як і в будь-яких надзвичайних ситуаціях, відставте паніку. Ртуть вас не вб'є, а от страх і нерви завадять позбутися від наслідків. Не намагайтеся прибрати ртуть віником або пилососом. Це лише рознесе її та прискорить випаровування речовини.
Раніше ми розповідали, який дешевий засіб допоможе знизити тиск і рівень холестерину.
Читайте також, яким препаратом не можна збивати температуру дитині.