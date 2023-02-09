Что делать, если травмировали родинку: пошаговая инструкция от дерматолога

Повреждение родинок на теле - врожденных или приобретенных доброкачественных образований на коже в виде пигментного пятна - нередко вызывает у человека беспокойство о возможных негативных последствиях.
Что делать в случае травмирования родинки, и стоит ли доверять распространенных мифам по этому поводу?
Ответ на эти вопросы дала украинский врач-дерматовенеролог Татьяна Пасека в своем Instagram.
Действия в случае травмирования родинки
В первую очередь специалист призывает не паниковать и не воспринимать за чистую монету разнообразные "страшилки" из интернета о родинках.
Следует обработать место антисептическим раствором - хлоргексидином. А вот йод или зеленку использовать не нужно. Дело в том, что такие спиртовые красители могут при обработке создать ожог или раздражение, к тому же врачу будет труднее осмотреть вашу травмированную родинку и поставить диагноз.
В случае, если выступила кровь, для обработки подойдет перекись водорода.
Во время обработки раны антисептиками используйте бинт, стерильные салфетки или ватные диски. Дело в том, что обычная вата с мотка может оставить внутри раны ворсинки.
Чтобы предотвратить заражение, следует заклеить рану пластырем.
Также следует сообщить своему врачу дерматологу о травмировании родинки и записаться на прием, чтобы специалист с помощью дерматоскопа определил - поврежденное новообразование является доброкачественным или злокачественным, и нужно ли его удалять.
"В большинстве случаев своим пациентам я рекомендую удаление с последующим гистологическим исследованием для подтверждения диагноза или опровержения", - добавила Пасека.
Также дерматовенеролог развенчала распространенный миф о том, что якобы травмированная родинка может вызвать рак кожи.
"Нет, не может. Нет доказанных исследований, чтобы подтвердить этот миф. Родинка не перерождается в рак",- отмечает специалист.