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Что делать, если травмировали родинку: пошаговая инструкция от дерматолога

Фото: дерматолог высказалась о родинках (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Повреждение родинок на теле - врожденных или приобретенных доброкачественных образований на коже в виде пигментного пятна - нередко вызывает у человека беспокойство о возможных негативных последствиях.

Что делать в случае травмирования родинки, и стоит ли доверять распространенных мифам по этому поводу?

Ответ на эти вопросы дала украинский врач-дерматовенеролог Татьяна Пасека в своем Instagram.

Действия в случае травмирования родинки

  1. В первую очередь специалист призывает не паниковать и не воспринимать за чистую монету разнообразные "страшилки" из интернета о родинках.
  2. Следует обработать место антисептическим раствором - хлоргексидином. А вот йод или зеленку использовать не нужно. Дело в том, что такие спиртовые красители могут при обработке создать ожог или раздражение, к тому же врачу будет труднее осмотреть вашу травмированную родинку и поставить диагноз.
  3. В случае, если выступила кровь, для обработки подойдет перекись водорода.
  4. Во время обработки раны антисептиками используйте бинт, стерильные салфетки или ватные диски. Дело в том, что обычная вата с мотка может оставить внутри раны ворсинки.
  5. Чтобы предотвратить заражение, следует заклеить рану пластырем.
  6. Также следует сообщить своему врачу дерматологу о травмировании родинки и записаться на прием, чтобы специалист с помощью дерматоскопа определил - поврежденное новообразование является доброкачественным или злокачественным, и нужно ли его удалять.

"В большинстве случаев своим пациентам я рекомендую удаление с последующим гистологическим исследованием для подтверждения диагноза или опровержения", - добавила Пасека.

Также дерматовенеролог развенчала распространенный миф о том, что якобы травмированная родинка может вызвать рак кожи.

"Нет, не может. Нет доказанных исследований, чтобы подтвердить этот миф. Родинка не перерождается в рак",- отмечает специалист.

Напомним, перед этим врач объяснила, какие родинки у детей должны насторожить родителей.

А также ранее онколог рассказала, как распознать опасную родинку.

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