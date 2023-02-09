Что делать, если травмировали родинку: пошаговая инструкция от дерматолога

Повреждение родинок на теле - врожденных или приобретенных доброкачественных образований на коже в виде пигментного пятна - нередко вызывает у человека беспокойство о возможных негативных последствиях.

Что делать в случае травмирования родинки, и стоит ли доверять распространенных мифам по этому поводу?