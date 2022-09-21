Что делать, если мясо пригорело: эти советы спасут ваше блюдо

Что нужно сделать

В частности, прежде всего нужно отрезать пригоревшую корочку. Кстати, гораздо проще сделать это не с помощью острого ножа, а воспользовавшись обычной теркой.

После этого переложите кусок мяса в чистую посуду, добавьте небольшое количество бульона (можно заменить водой) и проварите на среднем огне примерно 3-5 минут, не забыв добавить специи.

В конце добавьте в сковороду небольшой кусочек сливочного масла. Также можно добавить соус, ведь вместе с ним говядина, свинина или курица приобретут приятный сливочный привкус.

Бульон следует хорошо перемешать, чтобы добиться однородной по консистенции массы и подавать вместе с мясом.

Уксус уберет запах горелого

Можно также спасти мясо с помощью специй и уксуса. Обрежьте подгоревшие кусочки и мелко нарежьте мясо соломкой. Добавить немного уксуса, сахара, соевого соуса, несколько ложек воды и любимых специй. Протушите мясо около 5-10 минут.

В результате мясо получится под кисло-сладким соусом.

Для того чтобы избежать пережаривания мяса, нужно придерживаться следующих рекомендаций: