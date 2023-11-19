Что делать, если счетчик неправильно показывает потребленную электроэнергию

"Если счетчик неправильно считает потребленную электроэнергию, в первую очередь вам следует обратиться к вашему оператору системы распределения (ОСР). Именно они прорабатывают все технические вопросы, связанные со счетчиками: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование)", - объясняют в компании.

Они отмечают, что вопрос о том, кто заменит неисправный счетчик, является одним из самых часто задаваемых операторам.

"YASNO как поставщик обрабатывает данные по потреблению, переданные ОСР. На основе этой информации компания применяет действующий тариф, производит начисления и направляет счета клиентам", - добавляют специалисты.

Контакты ОСР можно просмотреть по этой ссылке.

Почему приходят некорректные начисления в платежках

Иногда потребители, получив платежки за свет, удивляются выставленной сумме. В компании объясняют, что причина тому заключается в несвоевременной передаче показаний самим потребителем.

Оператор системы распределения ежемесячно рассчитывает объем потребления каждого клиента. Если потребитель сообщает показания регулярно и вовремя, то объем определяется всегда четко. А вот в отсутствие актуальных данных счетчика может быть существенная погрешность.

Тогда оператор системы распределения берет за основу показания, зафиксированные ранее, и исходя из них, рассчитывает среднесуточное потребление.

В компании призывают украинцев передавать показатели, даже если они не изменились в течение месяца (в случае, когда в квартире никто не живет).

Когда и как передавать показатели счетчика

Показатели счетчика следует передавать за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего. Их можно сообщить через: