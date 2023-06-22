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Что делать, если в квартире произошла утечка газа: алгоритм действий для спасения жизни

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Киев, Четверг 22 июня 2023 09:15
Что делать, если в квартире произошла утечка газа: алгоритм действий для спасения жизни Что нужно делать, когда дома произошла утечка газа (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Ночью 22 июня в Киеве в многоэтажном доме произошел взрыв газа, в результате чего разрушена часть квартир, а также погибли два человека.

В КГГА рассказали, что нужно делать в случае утечки газа в помещении.

Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлены газовые принадлежности:

  • немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними
  • выведите людей из загазованных и соседних помещений
  • организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери
  • вызовите аварийную службу газа по телефону "104"
  • с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям

Если вы почувствовали запах газа в помещениях со значительным количеством людей:

  • сообщите людям, находящимся в помещениях, о необходимости немедленного покидания помещений
  • сообщите аварийную службу газа
  • организуйте проветривание помещений
  • не допускайте людей в загазованное помещение
  • организуйте дежурство у входов загазованного помещения до приезда аварийной бригады газовой службы
  • с прибытием аварийной бригады службы газа действуйте по их указаниям

Если вы почувствовали запах газа в подъезде или в подвале жилого дома:

  • сообщить аварийную службу газа
  • организуйте проветривание подъезда (подвала)
  • не допускать в загазованные помещения людей
  • организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа
  • с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям

Запах газа на улице (возле газового колодца), возле газораспределительного пункта, возле газобаллонной установки:

  • сообщите аварийную службу газа
  • организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа
  • не допускайте людей в загазованную зону

Взрыв газа и пожар в помещении:

  • немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними
  • сообщите аварийную службу газа
  • организуйте тушение пожара, вызовите пожарную охрану по телефону "101"
  • окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости, вызовите скорую медицинскую помощь по телефону "103"
  • не разрешайте входить посторонним в помещение, где произошел взрыв
  • до приезда специалистов оставьте все на своих местах, сохраняйте обстановку на месте взрыва (пожар)

Категорически запрещается:

  • проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования
  • проводить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы
  • вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем (каналов), заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать "карман" и люки, предназначенные для очистки дымоходов
  • выключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах

Неукоснительно соблюдайте правила пользования газовыми приборами, следите за тем, чтобы они были чистыми и исправными.

Напомним, ночью 22 июня в Днепровском районе Киева произошел взрыв газа. Произошло разрушение на 7,8 этажах, разрушены четыре квартиры.

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КГГА Киев Газ