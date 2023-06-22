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Число жертв из-за взрыва газа в Киеве увеличилось

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Киев, Четверг 22 июня 2023 08:21
Число жертв из-за взрыва газа в Киеве увеличилось Фото: в Киеве из-за взрыва погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве увеличилось количество жертв из-за взрыва газа в многоэтажке. На месте инцидента обнаружили двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-ти этажном доме в Днепровском районе столицы", - отметил Кличко.

Кроме того, в результате взрыва двух человек госпитализировали, еще двоим медики оказали помощь на месте.

Всего из поврежденных квартир спасли 18 человек, эвакуировали всех жителей дома. Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.

"Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома", - добавил Кличко.

Взрыв газа в Киеве

Напомним, сегодня в Киеве раздался взрыв, позже выяснилось, что в многоэтажке в Днепровском районе взорвался газ. Мэр Киева сообщил, что предварительно погиб человек, двое получили ранения.

По данным спасателей, из-за взрыва разрушены 4 и повреждены 6 квартир. Точную причину инцидент устанавливают.

Детальнее о взрыве в Днепровском районе столицы - в материале РБК-Украина.

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