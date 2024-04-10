Что делать, если снятся умершие: народные приметы и советы от специалистов
Иногда во время отдыха ночью нам могут присниться люди, которые умерли. Согласно подсчетам исследователей, сон об умершем хоть раз в жизни видел практически каждый житель нашей планеты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как можно трактовать подобные сны, что об этом говорят сомнологи, психологи и церковь.
При подготовке материала были использованы следующие источники: ArgestStone, "Преса", "Православна Волинь", DreamApp, SvitUA.
Сон о покойнике - как трактовать
Сновидения об умерших трактуются разными религиями, астрологами и психотерапевтами по-разному. О таких снах существуют даже народные приметы.
В то же время в большинстве трактовок много общих черт.
Анализируя различные сонники можно сделать вывод, что чаще всего покойники снятся к проблемам, бедам или несчастью. Однако на самом деле это может означать глубокую тоску по тому или иному человеку, либо же стресс и переживания.
Если вам приснился умерший человек, попробуйте не пугаться и проанализировать увиденное:
- кто именно приснился (родственник, близкий или малознакомый человек)
- как этот человек вел себя, о чем просил или предостерегал
- где вы при этом находились (в какой локации), что чувствовали и т.д.
Исходя из всего этого можно сделать себе те или иные выводы.
Сон об умершем родном - мнения сомнологов
По мнению ряда сомнологов, сон о родном человеке чаще всего означает тоску по нему. Такие сны могут прийти после внезапного ухода из жизни - когда вы не успели завершить с человеком общие планы, у вас много недосказанного и т.д. Считается, что так душа пытается связаться с вами, чтобы иметь возможность общаться хотя бы во сне.
Другие эксперты утверждают, что сон об умершем родственнике может быть знаком, что в скором времени наступят нелегкие времена (новые сложные дела, проблемы со здоровьем, потеря денег или друзей и т.д.).
Если же усопшие "приходят" во сне через годы после своей смерти - могут "приносить" хорошие известия, напоминать о важности семьи и друзей в нашей жизни.
Сон о знакомом покойнике - объяснение психологов
Большинство психологов считают, что верить снам нельзя. В то же время их можно трактовать и интерпретировать, исходя из каждой конкретной ситуации, ведь сновидения - работа подсознания.
Эксперты объясняют, что сновидения - продолжение всех переживаний человека из реального мира, поэтому мистических объяснений в этом искать не стоит.
Если вам не снятся покойники, это говорит о моральном покое и "забвении" организмом пережитого стресса.
В то же время сны об умерших близких, напротив, указывают на то, что это событие человек еще окончательно не пережил и не "переварил".
Исходя из этого, не стоит:
- пугаться таких снов
- "накручивать" себя по поводу их значения
- увлекаться трактовкой (чтобы не навредить психике)
- верить толкованию снов по сонникам (оно может быть индивидуальным для каждого человека)
Сон об умершем родственнике - позиция церкви
По словам Блаженнейшего Митрополита Владимира, церковь очень осторожно относится ко снам и не занимается их толкованием.
В то же время, когда снятся умершие - это едва ли не единственный случай, когда церковь знает точный ответ на вопрос "Что делать?" - усилить молитву за упокой души своего родственника или приснившегося близкого.
По словам митрополита, после этого нужно посетить церковь и обратиться к священнику с просьбой справить панихиду или помолиться за усопшего за литургией.
При этом не нужно волноваться, или пугаться, ведь мертвецы не могут причинить человеку никакого вреда.
"Если же это искушение, то к молитве за усопшего нужно добавить и собственное участие в таинствах церкви. Прежде всего нужно чаще бывать на исповеди и Святом причастии", - добавил мужчина.
Народные приметы и объяснения сонников
Народные приметы относительно снов об умерших и объяснения в сонниках существенно отличаются, поэтому приведем разные варианты:
- Мертвые родственники снятся - грядет новый жизненный период
- Увидеть плачущего мертвеца - к ссорам
- Когда снится мертвый человек - жди проблем со здоровьем
- Если снится умерший человек, это значит, что прошлое не дает тебе покоя - отпусти его
- Если снятся мертвые родственники - трудные времена близятся к завершению. Впереди ждет новая жизнь
- Когда снится покойник - грядет серьезная ссора с друзьями
- Мертвый приснился, значит ты испытываешь чувство стыда и вины перед ним
- Поцеловать покойника во сне - у умиротворению в жизни
Напомним, раньше мы рассказывали, как не нужно отдыхать, ведь некачественный сон может состарить вас на 10 лет.
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