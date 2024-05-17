Что делать, когда померзли растения на огороде: не торопитесь огорчаться

Что нужно знать о замерзших растениях

Когда растения на огороде подмерзают, это может привести к повреждению стеблей, разрывов и трещин в их тканях, а также опадания молодых листьев и цветов. Все это может нарушить процесс фотосинтеза и поступления питательных веществ, делая растения более подверженными болезням.

Что нужно делать в таком случае

Однако можно избежать негативных последствий, следуя нескольким советам.

В первую очередь важно отслеживать сроки посадки и посева растений, а также следить за прогнозом погоды .

В случае, если растения уже подмерзли, важно знать, как принять меры для их спасения. Разные культуры имеют разную критическую температуру, и поэтому требуют разного подхода к спасению.

Например, для яблонь и груш эта температура составляет менее 2-3 градусов мороза, для цветов и плодовых культур - менее 2 градусов мороза, для клубники и земляники - менее 9 градусов мороза, а для всходов овощных культур - менее 5-6 градусов мороза.

Если низкие температуры длятся короткое время, подмерзшие растения можно спасти. Прежде чем обрезать поврежденные части, важно убедиться, что заморозков больше не предполагается. Обрезку следует производить острым дезинфицированным секатором, обрезая до живых тканей.

Затем растения следует опрыскивать стимуляторами роста и укрепляющими препаратами, например Эпином, Цирконом или Кореневином.

После этого участки можно разрыхлить и опрыскивать слабым раствором минеральных или азотных удобрений, а также мульчировать компостом или навозом.

Важно поливать подмерзшие растения холодной водой раз в два дня и внести азотные удобрения через 14-21 день. Можно также провести высокое мульчирование с помощью компоста или соломы, а крону растений опрыскивать утром или вечером.