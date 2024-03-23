Что делать со скисшим молоком? 5 идей, о которых вы могли не знать

Когда прокисшее молоко можно употреблять

Кроме искусственно подкисленного молока, в пищу вполне можно употреблять естественно сброженную жидкость и следует различать, когда молоко кислое, а когда - испорчено.

Прежде всего, то, что срок годности, указанный на упаковке молока, истек, не означает, что молоко испорчено и должно быть утилизировано. Пастеризация молока может предотвратить такое серьезное заболевание как бруцеллез и другие бактериальные инфекции.

Если молоко хранилось в рекомендованных условиях, оно все еще может быть безопасным для употребления.

В этом случае, оценить, испорченное молоко или можно его употреблять, возможно по консистенции, цвету и запаху - если жидкость не претерпела изменений цвета, не имеет комочков и резкого запаха, то ее можно использовать для приготовления пищи и напитков.

Оценить, испортилось ли молоко, можно по цвету, запаху и консистенции (фото: Freepik)

Однако то молоко, которое стало желтоватым, с грудками или чрезмерно кислое - уже испорчено и может вызвать спазмы в желудке, тошноту или диарею. И хотя при выпечке большинство вредных бактерий уничтожается температурой духовки, вкус изделий может быть не слишком приятным.

Что можно сделать из скисшего молока

Овсяное смузи с кислым молоком

Кислое молоко, как и йогурты и кефиры, отлично подходит для смузи - простого в приготовлении питательного напитка.

Что нужно для смузи:

Кислое молоко - 300 г

Овсянка - 4 ст. л.

Манго или персик - 100 г

Как приготовить смузи:

К предварительно запаренным или сухим овсяным хлопьям добавьте нарезанное манго и молоко и перебейте блендером до однородной консистенции.

Смузи с авокадо и кислым молоком

Авокадо - источник необходимых микроэлементов - вместе с кислым молоком можно сделать легким и полезным напитком - смузи.

Что нужно для смузи:

Кислое молоко - 2 стакана

Свежий имбирь - 1 ч. л.

Спелое авокадо - 1 шт.

Свежая мята - 4 листика

Как приготовить смузи:

Из вымытого авокадо ложкой заберите мякоть и измельчите вместе с другими ингредиентами в блендере до однородной консистенции.

Смузи з кислым молоком и авокадо (иллюстрация: Freepik)

Сыр из скисшего молока с зеленью

Натуральный домашний сыр из кислого молока - вкусная идея, которую можно реализовать в домашних условиях.

Что нужно для домашнего сыра с зеленью:

Кислое молоко - 1 л

Куриное яйцо - 1 шт.

Укроп - по своему вкусу

Соль - по своему вкусу

Как приготовить сыр на кислом молоке?

В отдельной миске взбейте миксером яйцо с солью. Промойте, высушите и мелко нарежьте укроп, добавьте его во взбитое яйцо и перемешайте. Влейте в яичную смесь кислое молоко.

Сыр можно готовить в мультиварке или в кастрюле на плите - если вы используете мультиварку, влейте в ее чашу смесь и поставьте готовиться в режиме "Выпечка" на 20 минут.

Если готовите в кастрюле - на малом огне нагрейте смесь, доведите до кипения и варите еще несколько минут, пока не будет видно отделение сыворотки.

После этого установите над глубокой миской или кастрюлей сито и застелите его несколькими слоями марли, вылейте будущий сыр.

Получившуюся массу заверните в марлю и, установив под пресс, поставьте в прохладное место на 2 часа - в течение этого времени должна сойти сыворотка и сформироваться ком сыра.

Перед употреблением положите творог с зеленью в холодильник на пол часа.

Печенье на скисшем молоке

Печенье - вкусный вариант к чаю или кофе, который не требует значительного количества времени или усилий для приготовления.

Что нужно для печенья:

Кислое молоко - 2 стакана

Мука - 0,6-0,7 кг

Сахар - 0,5 стакана

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Сахарная пудра - по вашему вкусу

Ванилин - по вашему вкусу

Как приготовить печенье на кислом молоке?

Кислое молоко влейте в глубокую миску, всыпьте сахар, ванилин и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до растворения сухих ингредиентов. После этого влейте в будущее тесто масло и перемешайте еще раз до однородной консистенции.

Постепенно просейте муку до миски, каждый раз перемешивая смесь, чтобы не было комочков. Вымесите и раскатайте тесто в пласт толщиной 1 сантиметр и вырежьте печенье. Или можно поделить тесто на небольшие куски, одинаковые по размеру, сформируйте шарики и раскатайте до указанной толщины.

Выложите будущее печенье на смазанный маслом противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20-30 минут.

Коржи с кислым молоком на сковороде

Коржи с кислым молоком на сковороде - это быстрый в приготовлении вариант, который можно добавлять к основным блюдам и употреблять в качестве перекуса.

Что нужно для коржей:

Кислое молоко - 100 мл

Мука - 300 г

Яйцо - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Сода - 0,3 ч. л.

Уксус - 1 ч. л.

Масло растительное - 3-4 ст. л. (для жарки)

Как готовить коржи на сковороде:

Влейте в глубокую миску кислое молоко, добавьте яйцо и соль, тщательно перемешайте до однородности. Погасите соду уксусом и добавьте ее в смесь.

Просейте в миску через мелкое сито муку и замесите тесто - оно должно быть плотной консистенции. После этого разделите тесто на равные куски, сформуйте в шарики и раскатайте на коржики толщиной в 1-1,5 сантиметра. Обязательно проколите тесто по периметру вилкой.

Хорошо разогрейте сковороду с маслом и пожарьте лепешки к яркому румянцу с обеих сторон.