Что делать со скисшим молоком? 5 идей, о которых вы могли не знать

Кислое молоко - это молоко с терпким привкусом, который появляется либо из-за брожения или умышленного подкисления, либо из-за начала порчи молока. Однако и подкисленное, и скисшее в результате натурального брожения молоко можно использовать - если оно не имеет резкого неприятного запаха, изменения цвета или консистенции.
О том, что можно приготовить из скисшего молока рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: shuba.life, 4mama.ua, сайты "Кулінар" и "Молочний Альянс".
Кроме искусственно подкисленного молока, в пищу вполне можно употреблять естественно сброженную жидкость и следует различать, когда молоко кислое, а когда - испорчено.
Прежде всего, то, что срок годности, указанный на упаковке молока, истек, не означает, что молоко испорчено и должно быть утилизировано. Пастеризация молока может предотвратить такое серьезное заболевание как бруцеллез и другие бактериальные инфекции.
Если молоко хранилось в рекомендованных условиях, оно все еще может быть безопасным для употребления.
В этом случае, оценить, испорченное молоко или можно его употреблять, возможно по консистенции, цвету и запаху - если жидкость не претерпела изменений цвета, не имеет комочков и резкого запаха, то ее можно использовать для приготовления пищи и напитков.
Оценить, испортилось ли молоко, можно по цвету, запаху и консистенции (фото: Freepik)
Однако то молоко, которое стало желтоватым, с грудками или чрезмерно кислое - уже испорчено и может вызвать спазмы в желудке, тошноту или диарею. И хотя при выпечке большинство вредных бактерий уничтожается температурой духовки, вкус изделий может быть не слишком приятным.
Овсяное смузи с кислым молоком
Кислое молоко, как и йогурты и кефиры, отлично подходит для смузи - простого в приготовлении питательного напитка.
Что нужно для смузи:
Как приготовить смузи:
К предварительно запаренным или сухим овсяным хлопьям добавьте нарезанное манго и молоко и перебейте блендером до однородной консистенции.
Смузи с авокадо и кислым молоком
Авокадо - источник необходимых микроэлементов - вместе с кислым молоком можно сделать легким и полезным напитком - смузи.
Что нужно для смузи:
Как приготовить смузи:
Из вымытого авокадо ложкой заберите мякоть и измельчите вместе с другими ингредиентами в блендере до однородной консистенции.
Смузи з кислым молоком и авокадо (иллюстрация: Freepik)
Сыр из скисшего молока с зеленью
Натуральный домашний сыр из кислого молока - вкусная идея, которую можно реализовать в домашних условиях.
Что нужно для домашнего сыра с зеленью:
Как приготовить сыр на кислом молоке?
В отдельной миске взбейте миксером яйцо с солью. Промойте, высушите и мелко нарежьте укроп, добавьте его во взбитое яйцо и перемешайте. Влейте в яичную смесь кислое молоко.
Сыр можно готовить в мультиварке или в кастрюле на плите - если вы используете мультиварку, влейте в ее чашу смесь и поставьте готовиться в режиме "Выпечка" на 20 минут.
Если готовите в кастрюле - на малом огне нагрейте смесь, доведите до кипения и варите еще несколько минут, пока не будет видно отделение сыворотки.
После этого установите над глубокой миской или кастрюлей сито и застелите его несколькими слоями марли, вылейте будущий сыр.
Получившуюся массу заверните в марлю и, установив под пресс, поставьте в прохладное место на 2 часа - в течение этого времени должна сойти сыворотка и сформироваться ком сыра.
Перед употреблением положите творог с зеленью в холодильник на пол часа.
Печенье на скисшем молоке
Печенье - вкусный вариант к чаю или кофе, который не требует значительного количества времени или усилий для приготовления.
Что нужно для печенья:
Как приготовить печенье на кислом молоке?
Кислое молоко влейте в глубокую миску, всыпьте сахар, ванилин и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до растворения сухих ингредиентов. После этого влейте в будущее тесто масло и перемешайте еще раз до однородной консистенции.
Постепенно просейте муку до миски, каждый раз перемешивая смесь, чтобы не было комочков. Вымесите и раскатайте тесто в пласт толщиной 1 сантиметр и вырежьте печенье. Или можно поделить тесто на небольшие куски, одинаковые по размеру, сформируйте шарики и раскатайте до указанной толщины.
Выложите будущее печенье на смазанный маслом противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20-30 минут.
Коржи с кислым молоком на сковороде
Коржи с кислым молоком на сковороде - это быстрый в приготовлении вариант, который можно добавлять к основным блюдам и употреблять в качестве перекуса.
Что нужно для коржей:
Кислое молоко - 100 мл
Как готовить коржи на сковороде:
Влейте в глубокую миску кислое молоко, добавьте яйцо и соль, тщательно перемешайте до однородности. Погасите соду уксусом и добавьте ее в смесь.
Просейте в миску через мелкое сито муку и замесите тесто - оно должно быть плотной консистенции. После этого разделите тесто на равные куски, сформуйте в шарики и раскатайте на коржики толщиной в 1-1,5 сантиметра. Обязательно проколите тесто по периметру вилкой.
Хорошо разогрейте сковороду с маслом и пожарьте лепешки к яркому румянцу с обеих сторон.
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