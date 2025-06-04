Что делать в июне на огороде: важные советы для огородников

Подкормка и уход за овощами

Июнь - идеальное время для внесения удобрений, как органических, так и минеральных, особенно в фазе активного роста и формирования плодов.

Картофель следует окучить, когда стебли достигнут 15-20 см, это стимулирует развитие клубней и корней.

Не забывайте о борьбе с вредителями, в частности колорадским жуком - собирайте его вручную или применяйте инсектициды. В теплицах регулярно прищипывайте томаты и огурцы, чтобы растения были сильными и здоровыми.

Защита растений от температурных колебаний

В начале июня возможны ночные заморозки, которые могут повредить рассаду и теплолюбивые культуры.

Поэтому нежные растения, томаты, огурцы лучше накрывать агроволокном или пленкой на ночь. Это поможет избежать стресса для растений и сохранит их здоровье. Особенно важно это для молодых всходов и рассады.

Полив и борьба с сорняками

Вода нужна растениям обильно, но поливать следует не слишком часто - лучше глубоко, чем часто поверхностно. После орошения обязательно рыхлите почву, чтобы насытить ее кислородом и сохранить влагу.

Чтобы уменьшить сорняки и задержать испарение, используйте мульчирование соломой, травой или опилками. Не позволяйте сорнякам заглушать культурные растения, ведь они забирают питательные вещества.

После полива надо проводить рыхление почвы (фото: freepik.com)

Уход за бахчевыми культурами

Тыквы, дыни и арбузы нуждаются в прищипывании главного стебля для лучшего развития плодов. Если земля уплотнена, прокалывайте ее вилами для улучшения аэрации корней.

Во влажную погоду огурцы лучше укрывать, чтобы не терять пыльцу и обеспечить опыление. Правильный уход поможет получить качественный и вкусный урожай.

Забота о луке и чесноке

Полив соляным раствором помогает защитить лук и чеснок от луковой мухи. Стрелки у чеснока следует удалять, чтобы увеличить размер головок.

Подгорните растения, формируя гребни высотой 15-20 см для лучшего развития корневой системы. Такие простые действия помогут сохранить здоровье этих культур.

Подкормка и обрезка сада

Плодовые деревья и кустарники в июне нуждаются в дополнительной подкормке комплексными удобрениями. Параллельно нужно обрезать поросль, которая забирает питательные вещества и портит форму кроны.

Опрыскивание от вредителей лучше повторить, используя безопасные препараты или настои трав. Глубокий и редкий полив поможет корням развиваться глубоко, повышая зимостойкость растений.

Укоренение черенков и уход за цветами

Июнь - отличное время для черенкования малины, смородины и других ягодных культур в легкой, влажной почве. Цветы однолетние и многолетние уже можно высаживать в открытый грунт, притеняя молодые растения для более легкой адаптации.

Не забывайте подкармливать пионы, клематисы, гладиолусы фосфорно-калийными удобрениями для обильного цветения. Вьющиеся растения нуждаются в поддержке и установке опор для формирования красивой кроны.