Что провоцирует проблемы с желудком: врач назвал три главных врага здоровья

Три наиболее распространенные причины проблем с желудком

По словам врача, к болезням и плохим последствиям приводят следующие вещи:

курение (вейпы, обычные сигареты и электронные кальяны)

безосновательное и длительное употребление обезболивающих

чрезмерное употребление алкоголя.

Как пояснил эксперт, во время курения токсичные вещества "отравляют" не только легкие, они попадают в желудок и пищевод. И там они провоцируют химические повреждения, после чего у человека может появиться гастрит или даже кровоточащая язва. Кроме того, курение способно провоцировать даже рак пищевода и желудка.

А употребление лекарства, которое должно снять боль, особенно если человек постоянно "глотает" таблетки просто так, провоцируют язву. Врач отметил, что такие препараты очень опасно пить постоянно. Именно поэтому всегда консультируйтесь со специалистами, если хотите употреблять обезболивающие.

Алкоголь - третий враг желудка. Эксперт объяснил, что спиртные напитки также провоцируют гастрит и язву. Поначалу человек может даже не замечать, что с ним что-то не так. Все начинается с едва заметных признаков, таких как изжога, рефлюкс или тошнота.