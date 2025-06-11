Что принесет полнолуние 11 июня: у 3 знаков Зодиака начнется белая полоса

Рак

Это полнолуние подсветит вашу личность. Что-то давно может давить на ваше сердце, однако скоро наступит облегчение. Вместе с тем вы будете чувствовать поддержку и внимание со стороны окружающих.

Вселенная подскажет, что вы способны на большее. Это идеальное время для воплощения смелых решений. Удача будет на вашей стороне.

Нужно лишь довериться своей мудрости и открыть сердце новым возможностям - как романтическим, так и профессиональным.

Близнецы

Сегодня любые случайности будут неслучайными - это знаки, что в вашей жизни все будет складываться к лучшему.

Вы можете встретить человека, который станет для вас вдохновением. Это общение станет поворотным в вашей жизни.

Получите важное сообщение, которое изменит все. Будьте открыты к новым возможностям. Судьба на вашей стороне.

Скорпион

Ваша энергия может быть рассеянной, но это прекрасная возможность, чтобы взять паузу и перезагрузиться. Именно в покое вы сможете снять с себя эмоциональный груз.

Кроме того, вскоре ваши дела пойдут вверх. Судьба готовит сюрприз: неожиданные деньги или общение с человеком, который вернет веру в добро.

Не все в вашей жизни должно быть борьбой. Иногда достаточно отпустить и просто быть.